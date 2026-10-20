Auge de Shein y Temu golpea las ventas de ropa y calzado en Santander: empresarios

El auge de las compras por plataformas digitales como Shein y Temu comienza a pasar factura a los fabricantes de ropa y calzado en Santander. Los empresarios aseguran que la llegada de productos a bajo precio ha reducido las ventas de los negocios locales, en medio de los costos que deben asumir para producir, pagar impuestos y mantener a sus trabajadores.

Uno de los casos es el de Los Chiros de María José, una empresa santandereana que desde hace 20 años fabrica ropa para niños. Su propietaria, María José Ramírez, estima que las ventas han disminuido cerca de un 40 % debido a la competencia de estas plataformas.

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“Todas estas plataformas internacionales lo que han hecho es generar una disminución de ventas. Llega el consumidor final y nos pregunta por una prenda, pero se basa únicamente en el precio. No ve la calidad, los insumos ni la cadena productiva que hay detrás de las manos que lo elaboran”, explicó la empresaria.

Ramírez también pidió mayores controles para que los productos nacionales puedan competir en condiciones más equitativas y para que los consumidores tengan en cuenta las diferencias de calidad entre las prendas que compran.



La preocupación aumenta de cara a la temporada de fin de año, cuando los fabricantes esperan recuperar sus ventas. Según la empresaria, las compañías se preparan durante meses para esta época, con compromisos económicos que incluyen salarios, primas y otros gastos de producción.

El panorama también preocupa a la Cámara Colombiana de las Confecciones, capítulo Santander. Su director ejecutivo, Franky Guevara, aseguró que las empresas del sector están trabajando aproximadamente al 45 % de su producción habitual y reportó el cierre de 16 empresas de confecciones en el departamento durante este año.

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Según el dirigente gremial, Santander cuenta con más de 5.000 empresas de la industria de la moda, que generan alrededor de 130.000 empleos. Por eso, advierte que la disminución de las ventas puede tener consecuencias para toda la cadena productiva.

Guevara considera que uno de los principales problemas está relacionado con las condiciones bajo las cuales ingresan los productos provenientes del exterior. A su juicio, "la falta de controles y de medidas comerciales equivalentes dificulta que los fabricantes nacionales compitan con los precios ofrecidos por las plataformas. Al país ingresan entre 300.000 y 500.000 paquetes diarios por eso le pedimos al Gobierno nacional evaluar medidas arancelarias similares a las adoptadas por otros países para regular este tipo de importaciones", señaló.

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En el sector del calzado, los empresarios describen una situación similar. Claudia Patricia Ramírez, empresaria de Calzado Bambina, aseguró que la disminución de la producción preocupa especialmente porque octubre, noviembre y diciembre suelen ser meses de alta demanda para el negocio.

“Hace unos años nosotros a este tiempo estábamos copados ya de trabajo, a reventar de trabajo. Octubre era la temporada de nosotras, noviembre, diciembre. Pero ahorita hemos visto la baja en cuanto a la producción”, manifestó.

La empresaria también cuestionó las diferencias en las condiciones que deben asumir los negocios locales, entre ellas el pago de impuestos, servicios públicos y obligaciones laborales.

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Aunque considera que las plataformas ofrecen precios difíciles de igualar, sostiene que los fabricantes santandereanos tienen fortalezas en la calidad de sus productos y en el servicio que prestan a los clientes.

Los gremios piden que se revisen las condiciones de ingreso de estos productos al país y se adopten medidas que permitan competir en condiciones más equitativas, sin desconocer las preferencias de los consumidores ni las diferencias de precio entre las distintas ofertas del mercado.