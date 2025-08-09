Autodefensas de la Sierra Nevada fueron catalogadas como grupo armado organizado: MinDefensa

Tras una orden presidencial y el aval del Consejo de Seguridad Nacional, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada fueron oficialmente catalogadas como un grupo armado organizado. Según el alto funcionario, esta clasificación permite a la Fuerza Pública emplear toda su capacidad operativa, incluso realizar bombardeos, bajo el marco del Derecho Internacional Humanitario.

Sánchez afirmó que este grupo, pese a utilizar el nombre de la Sierra Nevada, “no tiene nada de Sierra Nevada, porque en la Sierra Nevada solamente hay belleza, no pueden haber criminales”. Explicó que la organización cuenta con unidad de mando, estructura operativa y capacidad de daño, y que su principal actividad es el narcotráfico, además de ejercer extorsiones en el departamento del Magdalena.

El ministro advirtió que la amenaza intenta expandirse desde la Sierra Nevada hacia zonas como el Catatumbo, en Norte de Santander, y que, por ello, se incrementarán las recompensas para capturar a sus cabecillas. Estas medidas también aplicarán contra el ELN y las disidencias de las Farc de alias ‘Calarcá’, particularmente el frente 33, que delinque en Catatumbo, y el frente 37, que delinque en el sur de Bolívar.

El general Pedro Sánchez será el próximo ministro de Defensa. Foto: AFP

Sánchez señaló que la seguridad del departamento del Cesar depende de lo que ocurra en sus territorios vecinos, como Bolívar, Norte de Santander y el nordeste antioqueño. Además, denunció que el hurto de combustible se ha convertido en un factor clave para financiar a estos grupos y en el principal insumo para la producción de cocaína, con graves consecuencias para la seguridad y la salud pública.

En cuanto a resultados operativos, el ministro destacó que este año se han neutralizado 100 integrantes de diferentes estructuras criminales, un 10 % más que el año pasado, y que se han capturado 67 personas por homicidio, 27 por secuestro y 39 por extorsión. Reiteró que las operaciones no se detendrán y que se revisará la estrategia integral de seguridad para el Cesar, coordinando esfuerzos entre las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.

Finalmente, Sánchez hizo un llamado a la población para que suministre información que permita prevenir el reclutamiento ilegal, advirtiendo que ingresar a un grupo criminal “solo asegura la muerte, más temprano que tarde”.