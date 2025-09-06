Autoridades en Santander desarticulan banda criminal aliada de las disidencias de las Farc

En una ofensiva conjunta entre la Gobernación de Santander, la Policía Nacional, el Ejército y la Fiscalía, se lograron contundentes resultados contra el narcotráfico y las estructuras criminales que delinquen en el Magdalena Medio.

El secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández Durán, confirmó que en Puerto Wilches fueron capturados alias 'Rubén' y 'Villa', señalados integrantes del grupo delincuencial común organizado 'Los de Armando Ávila'.

Durante el operativo se incautaron más de 1.350 dosis de estupefacientes, entre marihuana y clorhidrato de cocaína. Esta estructura tenía vínculos con el frente 24 de las disidencias de las Farc y mantenía confrontaciones con el Clan del Golfo, lo que generaba una fuerte presión sobre las comunidades del Magdalena Medio.

Disidencias de las Farc Foto: AFP

En Cimitarra, unidades de la Seccional de Tránsito y Transporte incautaron 140 kilogramos de marihuana que eran transportados como encomienda en un tractocamión que cubría la ruta Pereira–Barranquilla. Según las autoridades, este cargamento representaba un golpe directo a las finanzas de organizaciones narcotraficantes.

Por su parte, en Barrancabermeja, la Policía frustró un intento de ingreso de droga a un centro penitenciario, donde fue aprehendido un adolescente de 14 años instrumentalizado por las redes criminales. Al menor le fueron hallados más de 3.000 gramos de droga y un celular de alta gama, elementos que quedaron a disposición de la Fiscalía de Infancia y Adolescencia.

Ese mismo día, también en Barrancabermeja, fue capturado un hombre de 63 años portando una pistola calibre 7.65 mm, dos proveedores y diez cartuchos, quedando judicializado por porte ilegal de armas de fuego.

Publicidad

“El trabajo articulado entre la Policía, la Fiscalía y nuestra Gobernación está dando resultados contra el narcotráfico y el multicrimen en el Magdalena Medio. Estos golpes demuestran que estamos debilitando las estructuras ilegales que afectan la seguridad y la convivencia, al tiempo que reafirmamos nuestro compromiso de proteger a nuestros niños, jóvenes y comunidades”, afirmó el secretario del Interior, Óscar Hernández.

La Gobernación de Santander reiteró la invitación a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho delictivo a través de la línea 123, el Gaula 165 o directamente con los cuadrantes de la Policía.