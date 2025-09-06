Publicidad

Santanderes  / Autoridades en Santander desarticulan banda criminal aliada de las disidencias de las Farc

Autoridades en Santander desarticulan banda criminal aliada de las disidencias de las Farc

En Puerto Wilches, Cimitarra y Barrancabermeja las autoridades capturaron integrantes de 'Los de Armando Ávila', quienes tienen nexos con el frente 24 de las disidencias de las Farc.

Operativos en el Magdalena Medio contra el microtráfico.jpg
Imagen de las autoridades. Operativos en el Magdalena Medio contra el microtráfico
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 06, 2025 01:16 p. m.

En una ofensiva conjunta entre la Gobernación de Santander, la Policía Nacional, el Ejército y la Fiscalía, se lograron contundentes resultados contra el narcotráfico y las estructuras criminales que delinquen en el Magdalena Medio.

El secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández Durán, confirmó que en Puerto Wilches fueron capturados alias 'Rubén' y 'Villa', señalados integrantes del grupo delincuencial común organizado 'Los de Armando Ávila'.

Durante el operativo se incautaron más de 1.350 dosis de estupefacientes, entre marihuana y clorhidrato de cocaína. Esta estructura tenía vínculos con el frente 24 de las disidencias de las Farc y mantenía confrontaciones con el Clan del Golfo, lo que generaba una fuerte presión sobre las comunidades del Magdalena Medio.

Disidencias de las Farc
Disidencias de las Farc
Foto: AFP

En Cimitarra, unidades de la Seccional de Tránsito y Transporte incautaron 140 kilogramos de marihuana que eran transportados como encomienda en un tractocamión que cubría la ruta Pereira–Barranquilla. Según las autoridades, este cargamento representaba un golpe directo a las finanzas de organizaciones narcotraficantes.

Por su parte, en Barrancabermeja, la Policía frustró un intento de ingreso de droga a un centro penitenciario, donde fue aprehendido un adolescente de 14 años instrumentalizado por las redes criminales. Al menor le fueron hallados más de 3.000 gramos de droga y un celular de alta gama, elementos que quedaron a disposición de la Fiscalía de Infancia y Adolescencia.

Ese mismo día, también en Barrancabermeja, fue capturado un hombre de 63 años portando una pistola calibre 7.65 mm, dos proveedores y diez cartuchos, quedando judicializado por porte ilegal de armas de fuego.

Publicidad

“El trabajo articulado entre la Policía, la Fiscalía y nuestra Gobernación está dando resultados contra el narcotráfico y el multicrimen en el Magdalena Medio. Estos golpes demuestran que estamos debilitando las estructuras ilegales que afectan la seguridad y la convivencia, al tiempo que reafirmamos nuestro compromiso de proteger a nuestros niños, jóvenes y comunidades”, afirmó el secretario del Interior, Óscar Hernández.

La Gobernación de Santander reiteró la invitación a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho delictivo a través de la línea 123, el Gaula 165 o directamente con los cuadrantes de la Policía.

