Barrancabermeja implementa ley seca y más de 800 uniformados por jornada electoral

Barrancabermeja se prepara para la segunda vuelta presidencial de este domingo 21 de junio con un dispositivo especial de seguridad que incluye ley seca, restricciones de movilidad y el despliegue de más de 800 uniformados de la Policía, Ejército, Armada y organismos de investigación.

Las medidas fueron establecidas dentro del “Plan Democracia Segura”, presentado por las autoridades durante un consejo de seguridad, con el objetivo de garantizar el normal desarrollo de las elecciones y proteger a los ciudadanos durante la jornada.

Una de las principales restricciones será la ley seca, que comenzará desde las 6:00 de la tarde de este sábado 20 de junio y se extenderá hasta las 12:00 del mediodía del lunes 22 de junio. Durante este periodo queda prohibido el expendio y consumo de bebidas alcohólicas en el Distrito.

Ley seca Foto: ChatGPT

Además, se suspendió el porte de armas de fuego y se establecieron restricciones de tránsito desde la tarde del sábado, entre ellas la prohibición del transporte de líquidos inflamables, escombros, desechos, trasteos, cilindros de gas, pólvora y elementos pirotécnicos.



Las autoridades también anunciaron controles especiales alrededor de los puestos de votación para evitar parqueos no autorizados y facilitar el desplazamiento de los ciudadanos.

En Barrancabermeja están habilitados más de 188 mil ciudadanos para votar en 566 mesas distribuidas en 67 puestos de votación, incluyendo sectores rurales.

Durante toda la jornada funcionará un Puesto de Mando Unificado desde donde las autoridades realizarán seguimiento permanente al proceso electoral y atenderán cualquier situación que pueda afectar la seguridad o la movilidad.

Publicidad

La Administración Distrital hizo un llamado a la ciudadanía para participar masivamente en las elecciones y cumplir las medidas establecidas durante la jornada.