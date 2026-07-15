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Bloqueo en vía La Lizama – San Alberto: comunidades exigen obras y servicios básicos

Mientras no se instale una mesa de diálogo con compromisos concretos, las comunidades advirtieron que mantendrán el cierre sobre este importante corredor vial.

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Protesta en Bajo Rionegro, Santander
Suministrada
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 15 de jul, 2026

Habitantes de siete comunidades del Bajo Rionegro, en Santander, mantienen un bloqueo indefinido sobre la vía La Lizama – San Alberto (antigua Ruta del Sol), a la altura del sector conocido como El Taladro, para exigir el cumplimiento de compromisos relacionados con infraestructura vial y servicios públicos.

La protesta afecta el corredor que comunica el Magdalena Medio con el sur del Cesar. Los manifestantes anunciaron que el cierre será por tiempo indefinido y que únicamente permitirán el paso de vehículos cada hora durante 10 minutos, lo que ya genera afectaciones en la movilidad de transportadores y viajeros.

Las comunidades de San José de los Chorros, Montañitas, Los Socorranos, Papayal, San Rafael, Salinas y 20 de Julio aseguran que no levantarán el bloqueo hasta obtener respuestas concretas por parte de la Gobernación de Santander.

Entre las principales exigencias se encuentran la aplicación de dos kilómetros de cemento asfáltico natural, la construcción de 500 metros de placa huella para cinco comunidades, la ejecución del proyecto de acueducto para Papayal, el restablecimiento del servicio de gas domiciliario en cuatro sectores, la inclusión de cinco comunidades de San Rafael en el proyecto de alcantarillado y la implementación de una recolección semanal de residuos sólidos en Papayal y San Rafael.

Los líderes de la movilización señalaron que recientemente fueron informados de que las obras comenzarían solo en diciembre del próximo año, un plazo que consideran inaceptable porque, aseguran, representa un nuevo incumplimiento y podría incluso superar el actual periodo de Gobierno.

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Además, manifestaron sentirse "engañados, utilizados y manipulados" por la Gobernación de Santander, liderada por el gobernador Juvenal Díaz Mateus, y afirmaron que también han sido olvidados por las administraciones municipales, los concejos y otras entidades gubernamentales.

Mientras no se instale una mesa de diálogo con compromisos concretos, las comunidades advirtieron que mantendrán el cierre sobre este importante corredor vial, permitiendo únicamente aperturas parciales para el paso de vehículos.

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