Bomberos de Los Santos verifican posibles afectaciones tras dos sismos

Los organismos de socorro del municipio de Los Santos, Santander, mantienen labores de inspección y monitoreo luego de los dos sismos que se registraron entre la noche del martes 16 y la madrugada de este miércoles 17 de junio de 2026, eventos que fueron sentidos en gran parte de Santander y otras regiones del país.

El primer movimiento telúrico ocurrió a las 11:11 de la noche del martes y alcanzó una magnitud de 4.4, según el reporte del Servicio Geológico Colombiano (SGC). El epicentro se ubicó a siete kilómetros de Los Santos, una zona reconocida por su alta actividad sísmica debido a la presencia del denominado Nido Sísmico de Bucaramanga.

Sismo en Colombia Foto: Servicio Geológico Colombiano

Horas después, a las 5:51 de la mañana de este miércoles, se presentó un segundo sismo de mayor intensidad. De acuerdo con el SGC, el evento tuvo una magnitud de 5.1 y su epicentro se localizó a ocho kilómetros del municipio santandereano.

Ante esta situación, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Los Santos activó recorridos de verificación en distintos sectores considerados vulnerables para establecer si se registraron daños estructurales o personas afectadas.



Carlos Salazar, integrante del organismo de socorro, informó que desde la madrugada se mantienen en alerta y en coordinación con líderes comunitarios para recopilar información sobre posibles emergencias derivadas de los movimientos telúricos.

“En el momento nos encontramos haciendo llamadas a los líderes, a la parte de las juntas y adicionalmente hay una máquina realizando un recorrido por los puntos más vulnerables para verificar si hay algún daño material o de pronto alguna persona lesionada debido al sismo”, señaló.

Las inspecciones se concentran en sectores como El Diamante, Los Teres y Garbanzal, donde se adelantan recorridos preventivos para identificar posibles afectaciones en viviendas e infraestructura. De igual forma, se realizan verificaciones en la parte alta del municipio, conocida como La Mesa.

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“Estamos verificando que no existan personas lesionadas o daños estructurales en vivienda. Adicionalmente, en la parte alta se están haciendo verificaciones y se está coordinando personal para enviar la máquina M10 a un recorrido para revisar posibles daños estructurales en la zona”, agregó Salazar.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas lesionadas ni afectaciones de consideración. Sin embargo, las labores de inspección continúan mientras se recopila información de las diferentes veredas y sectores rurales del municipio.