Bumangueses se movilizan para llevar ayudas a damnificados por el terremoto

La solidaridad comenzó a hacerse visible en Bucaramanga luego del fuerte terremoto que afectó al occidente de Colombia. Varios ciudadanos se han acercado a los nueve puntos de recolección habilitados en la ciudad cómo La Gobernación de Santander, la Oficina de Gestión del Riesgo de Floridablanca, el Indersantander, la Lotería de Santander, Idesan, el Banco de Alimentos de Bucaramanga, el Centro Comercial La Quinta, la Alcaldía de Bucaramanga y Centroabastos; para entregar productos que serán destinados a las familias damnificadas.

Uno de los primeros en llegar a la alcaldía de Bucaramanga uno de los puntos habilitados, fue Sergio Lizarazo, quién vino desde el municipio de Piedecuesta, en el extremo del área metropolitana para poder dar su aporte, cuándo identificó los lugares de recepción de ayudas, y decidió acudir desde el primer día para no perder la oportunida de apoyar a quienes atraviesan una situación difícil.

“Realmente en mi familia siempre nos han inculcado que cuando hay una persona que necesita apoyo debemos brindárselo, nadie puede ser indolente, no sabemos cuándo seamos nosotros quienes vivamos esta tragedia”, afirmó.

Lizarazo aseguró que, aunque para quien dona pueda parecer un aporte pequeño, para una familia que atraviesa una emergencia puede representar una ayuda importante.



“Desde lo poco hay que tratar de apoyar para que se vuelva mucho, todas las ayudas que puedan llegar pueden apoyar a estas personas, hoy para nosotros es una cosa muy pequeña, pero para quien la reciba puede ayudarle mucho a superar estos días que acogen a este país”, señaló.

El ciudadano también hizo énfasis en la importancia de donar a tiempo y no esperar hasta los últimos días de las campañas de recolección. Dijo que, al enterarse de que ya estaban habilitados los puntos, decidió desplazarse inmediatamente desde Piedecuesta para hacer su aporte.

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A esta jornada también se sumaron padres de familia de pacientes de Joselin García, fonoaudióloga pediátrica, quienes decidieron organizarse para entregar productos especialmente destinados a bebés y niños.

Según explicó, los padres activaron rápidamente una cadena de ayuda que ya habían utilizado durante la tragedia de Venezuela y comenzaron a recolectar elementos indispensables para los bebes y madres como pañales, medicamentos, pañitos húmedos, cremas antipañalitis y shampoo, entre otros.

“Los papás son súper solidarios y entendemos que debe estar sufriendo un papá, una mamá que tiene su bebé sin nada y necesita esta ayuda urgente”, manifestó.

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García explicó que decidieron concentrar sus esfuerzos en los niños, teniendo en cuenta su especialidad y que son muchas las necesidades particulares de esta población y el consumo permanente de productos básicos.

“Precisamente un insumo de aseo, traemos 50 paquetes pañales que la verdad es muy poco, en uno o dos días ya no hay nada porque un bebé necesita cambios todo el tiempo por sus necesidades”, agregó.

La profesional hizo además un llamado a que los ciudadanos se sumen a la campaña y, más allá de sus actividades cotidianas, encuentren la manera de aportar a quienes están atravesando la emergencia, " si no pueden traer físicamente la cruz roja tiene dispuesta una cuenta bancaria oficial para donar".

Otro de los ciudadanos que llevó ayudas fue Juan Camilo Ayala, quien destacó la necesidad de mantener la solidaridad desde Bucaramanga hacia las zonas que resultaron más afectadas.

“Pienso que como colombianos debemos unirnos. Bucaramanga fue solo un susto, pero es impactante ver las imágenes y desde acá, sin poder hacer mucho, entonces es un pequeño aporte para poder ayudar a otros compatriotas”, señaló.

Ayala invitó a más habitantes de Bucaramanga a acercarse a los puntos habilitados y aseguró que todavía se requieren muchas ayudas.

“Deberían hacer más campañas de visualización e invitar a toda la comunidad a donar de corazón”, manifestó.

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En Santander permanecen habilitados diferentes puntos para recibir alimentos no perecederos, agua, colchonetas, cobijas, productos de higiene, pañales, alimentos para mascotas y otros elementos de primera necesidad que serán destinados a las familias afectadas por el terremoto.

La jornada de solidaridad busca que las ayudas comiencen a llegar oportunamente a las comunidades que enfrentan mayores necesidades tras la emergencia.