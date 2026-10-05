Buscan a hombre que provocó incendio en casa donde estaba su expareja e hijos; están heridos

Autoridades en Bucaramanga buscan a hombre que provocó un incendio en la vivienda donde estaba su expareja e hijos.

La emergencia ocurrió en la madrugada del sábado 3 de octubre, en una vivienda ubicada en la carrera 2 con calle 36.

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De acuerdo con el reporte de la Policía, la mujer había alertado sobre la presencia de su expareja, quien aparentemente intentaba ingresar al inmueble. Minutos después, los uniformados que llegaron al lugar encontraron la vivienda en llamas y escucharon voces de auxilio en su interior.

Mientras llegaban los Bomberos de Bucaramanga, los policías alertaron a los vecinos y realizaron labores para ayudar a controlar la emergencia. Posteriormente, los bomberos ingresaron al inmueble y lograron rescatar con vida a la mujer y sus dos hijos.



Edgar Ochoa, integrante del Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga, explicó que encontraron un incendio generalizado en el primer piso, principalmente en el sector de la sala, y afectación también en el segundo nivel, donde había elementos de madera.

Las tres personas lograron resguardarse en la parte posterior de la vivienda, lo que habría evitado que sufrieran lesiones de mayor consideración. Sin embargo, fueron afectadas por la inhalación de humo y gases generados por el incendio.

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Las víctimas fueron trasladadas al Hospital Universitario de Santander para recibir atención médica. La madre y el niño de 5 años ya fueron dados de alta, mientras que la adolescente de 16 años permanece hospitalizada.

Según la información preliminar entregada por la Policía, la mujer señaló a su expareja como el presunto responsable de haber provocado el incendio. Por esta razón, las autoridades activaron la ruta de atención para la víctima y solicitaron la presencia de unidades de la Patrulla Púrpura, Infancia y Adolescencia y Policía Judicial para adelantar las respectivas diligencias.

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La Policía indicó además que el hombre señalado como presunto agresor tendría antecedentes de hechos relacionados con violencia intrafamiliar y que habría sido capturado anteriormente por los delitos de violencia intrafamiliar y fraude a resolución judicial.

Las autoridades adelantan la búsqueda del señalado responsable y la investigación para establecer plenamente las circunstancias en las que se produjo el incendio.