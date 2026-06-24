Buscan a sicarios que atentaron contra vicepresidente de Cámara de Comercio de Bucaramanga

Las autoridades avanzan en la identificación y ubicación de los responsables del ataque a bala que dejó gravemente herido al empresario Joussef Charlie Najm Garzón y a Eymar David Prieto Ascanio en hechos ocurridos en el centro de Bucaramanga.

El comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, brigadier general William Quintero, aseguró que los investigadores de Policía Judicial han logrado recaudar elementos probatorios que permiten avanzar de manera significativa en el esclarecimiento del caso.

“Investigadores de Policía Judicial tenemos elementos de prueba que han permitido avanzar en la investigación y pronto daremos resultados. El caso ocurrió cuando llegaron dos sujetos en moto, uno se baja y dispara contra la persona. Vamos a hacer allanamientos para dar con la captura del responsable”, indicó el oficial.

De acuerdo con el reporte conocido por las autoridades tras el atentado, Najm Garzón recibió tres impactos de bala, mientras que otra persona identificada como Eymar David Prieto Ascanio resultó herida con un proyectil de arma de fuego durante el mismo hecho.



Ambas víctimas fueron trasladadas de urgencia al Hospital Universitario de Santander para recibir atención médica especializada. Desde el momento del ataque, las autoridades iniciaron las labores investigativas para establecer los móviles del atentado y determinar la identidad de los agresores.

Joussef Charlie Najm Garzón es administrador de empresas, especialista en innovación y magíster en recursos energéticos. Actualmente se desempeña como gerente de Fuerza Eléctrica S.A.S. y vicepresidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Bucaramanga.

Mientras continúan las investigaciones, la Policía Metropolitana mantiene operativos de búsqueda y anunció la realización de diligencias de allanamiento con el propósito de capturar a los responsables del ataque armado que se registró en pleno centro de la capital santandereana.