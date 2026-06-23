Escrutinio en Bucaramanga y el área: De La Espriella ganó 156 votos; Cepeda perdió 103

Los resultados del escrutinio oficial registrados en el Formulario E-26 dejaron ajustes menores frente al preconteo en los cuatro municipios del área metropolitana de Bucaramanga. Aunque las variaciones no alteraron las tendencias generales de la votación, sí reflejaron cambios en los resultados obtenidos por Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella en Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta.

De acuerdo con los datos consolidados de la Registraduría, Iván Cepeda registró una disminución de 103 votos entre el preconteo y el escrutinio. Mientras en el preconteo sumaba 236.751 sufragios en el área metropolitana, el resultado oficial quedó en 236.648 votos.

El ajuste más significativo para Cepeda se presentó en Floridablanca, donde pasó de 53.929 a 53.828 votos, una reducción de 101 sufragios. En Bucaramanga también registró una leve caída al pasar de 117.895 a 117.889 votos, es decir, seis menos. En contraste, en Girón obtuvo cuatro votos adicionales, al pasar de 32.286 a 32.290, mientras que en Piedecuesta mantuvo exactamente la misma votación, con 32.641 sufragios tanto en el preconteo como en el escrutinio.

Por su parte, Abelardo de la Espriella aumentó su votación en el consolidado metropolitano. Pasó de 454.888 votos reportados en el preconteo a 455.044 en el escrutinio, lo que representa un incremento de 156 sufragios.



La mayor corrección a su favor también se registró en Floridablanca, donde sumó 99 votos adicionales al pasar de 104.989 a 105.088. En Girón obtuvo 58 votos más, al pasar de 56.857 a 56.915, mientras que en Piedecuesta añadió un voto, pasando de 63.191 a 63.192. El único ajuste negativo para De La Espriella se presentó en Bucaramanga, donde perdió dos votos al pasar de 229.851 a 229.849.

De esta manera, el escrutinio confirmó una leve reducción en la votación de Iván Cepeda, principalmente por los ajustes realizados en Floridablanca, mientras que Abelardo de la Espriella resultó favorecido en el consolidado del área metropolitana gracias a las correcciones registradas especialmente en ese mismo municipio.