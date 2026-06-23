Pillan a ladrones robando en tienda D1 de Bucaramanga; llevaban $700.000 en productos

La Policía Metropolitana de Bucaramanga capturó a una mujer de 31 años y a un hombre de 20 años señalados de participar en el hurto de mercancía en un establecimiento comercial de cadena mediante la modalidad conocida como “hormigueo”.

El procedimiento fue realizado por uniformados de las Zonas de Atención Policial (ZAP) en la avenida Quebrada Seca con carrera 21, en el barrio Alarcón, luego de que la Central de Comunicaciones recibiera una alerta sobre dos personas que, presuntamente, habían sustraído productos de un almacén durante el transcurso del día.

Según la información suministrada por el personal de seguridad del establecimiento, los sospechosos ocultaban mercancía entre sus pertenencias para retirarla sin efectuar el respectivo pago, una práctica que afecta de manera recurrente la actividad comercial.

Con las características físicas aportadas por testigos y trabajadores del lugar, los uniformados iniciaron labores de búsqueda que permitieron ubicar a los señalados cuando se movilizaban como pasajeros en un vehículo particular.



Durante el procedimiento de registro, las autoridades encontraron en su poder diferentes productos de consumo, artículos de aseo personal, medicamentos, prendas de vestir y otros elementos reportados como hurtados por el establecimiento comercial.

La mercancía recuperada fue avaluada en aproximadamente 700.000 pesos y quedó a disposición de las autoridades competentes como elemento material probatorio dentro del proceso judicial.

“Continuaremos desarrollando acciones contundentes contra quienes afectan el patrimonio económico de comerciantes y ciudadanos”, señaló la Policía.

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Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía para responder por el delito de hurto a establecimiento de comercio, mientras avanzan las investigaciones correspondientes.