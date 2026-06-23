Ataque a bala dejó a comerciante muerto en Bucaramanga; tenía antecedentes por homicidio

Un comerciante de 39 años fue asesinado el pasado lunes en la noche cuando aún permanecía al interior de su negocio, ubicado en el barrio Santander de Bucaramanga.

De acuerdo con la información preliminar, dos hombres llegaron a bordo de una motocicleta hasta un local ubicado en la calle 31 con carrera 3 y dispararon contra la víctima, quien fue identificada como William Andrés Pérez Martínez.

Aunque familiares y amigos reaccionaron de inmediato y lograron llevar a Pérez Martínez hasta el Hospital Universitario de Santander, el hombre no resistió y falleció en el centro médico debido a la gravedad de las heridas.

Las autoridades llegaron hasta el lugar del atentado y recopilaron información que resultará clave para tratar de identificar a los sicarios. Extraoficialmente se conoció que el parillero, quien fue el que accionó el arma de fuego, vestía camiseta marrón, casco negro y cubría su rostro con un tapabocas.



La Policía Metropolitana de Bucaramanga trabaja en la recolección de evidencia y estudia los videos de las cámaras de seguridad del sector para avanzar en la investigación que permita identificar a los atacantes y determinar las causas de este atentado sicarial.

De William Andrés Pérez Martínez se conoció que registraba antecedentes judiciales e incluso había sido sindicado en los años 2011 y 2019 por procesos relacionados con homicidios.

La seguridad en Santander sigue preocupando a las autoridades. Durante el pasado fin de semana una mujer de 21 años fue asesinada en un hecho violento ocurrido en el barrio 22 de Marzo, ubicado en la comuna 3 de Barrancabermeja. Con este caso, ya son 52 las muertes violentas registradas en lo corrido de este año en el Puerto Petrolero.

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La víctima fue identificada como Nikol Fernanda Núñez Cobos, quien, de acuerdo con la información preliminar recopilada por las autoridades, se encontraba al interior de una vivienda cuando varios hombres armados llegaron al lugar e ingresaron al inmueble.

Según las primeras versiones, los atacantes habrían disparado en repetidas ocasiones contra la joven, causándole la muerte de manera inmediata. Tras el ataque, los responsables huyeron del sitio, mientras residentes del sector alertaron a las autoridades.