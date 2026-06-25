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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Cae hombre señalado de abusar, asesinar e incinerar el cuerpo de una mujer en Santander

Cae hombre señalado de abusar, asesinar e incinerar el cuerpo de una mujer en Santander

De acuerdo con las autoridades, la víctima presentaba señales que evidenciaban actos de violencia extrema.

foto asesino mujer santander.jpeg
Asesino de mujer en Santander
// Policía de Santander
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 25 de jun, 2026

Un hombre de 59 años fue capturado por orden judicial en el municipio de Suaita, Santander, señalado de ser el presunto responsable de un homicidio agravado ocurrido en el año 2022 en zona rural de La Aguada.

La captura fue realizada por unidades de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) de la Policía de Santander, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, en cumplimiento de una orden emitida por el Juzgado Promiscuo Municipal con función de control de garantías de Gámbita.

Según la investigación, los hechos se remontan al 23 de marzo de 2022, cuando fue hallado el cuerpo sin vida de una mujer en la vereda San Isidro, finca Alto de Camero, jurisdicción de La Aguada.

De acuerdo con las autoridades, la víctima presentaba señales que evidenciaban actos de violencia extrema.

“El hombre cometió hechos de violencia sexual y posteriormente asesinó a la mujer. Para ocultar el crimen, generó un incendio donde la víctima terminó incinerada. Este hecho causó consternación en el municipio de La Aguada”, indicó el coronel Néstor Árevalo, comandante de la Policía de Santander.

La Policía señaló que, tras más de cuatro años de labores investigativas, análisis técnico-científicos y recolección de elementos materiales probatorios y evidencia física, se logró establecer la presunta participación del hoy capturado en este crimen.

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Asimismo, los resultados del protocolo de necropsia practicado a la víctima fueron incorporados al proceso judicial y sirvieron como soporte para la solicitud y expedición de la orden de captura.

El detenido fue dejado a disposición de la Fiscalía Primera Seccional de Socorro, entidad que definirá su situación jurídica dentro del proceso penal.

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