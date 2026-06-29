Caminata terminó en tragedia: una mujer cayó al vacío en el Cañón de las Iguanas, en Santander

Lo que sería una jornada de senderismo terminó en una tragedia en Girón, Santander. En las últimas horas, organismos de socorro confirmaron el hallazgo sin vida de una mujer que cayó por un acantilado mientras recorría el Cañón de las Iguanas, uno de los parajes naturales más visitados del municipio.

La emergencia se registró en la vía que comunica a Girón con Zapatoca, donde la mujer, por causas que son materia de investigación, sufrió una caída a una zona rocosa de difícil acceso. Tras recibir el llamado de alerta, las autoridades activaron un amplio operativo de búsqueda y rescate.

Durante varias horas, siete unidades del Cuerpo de Bomberos de Girón trabajaron en la zona con el apoyo de una máquina extintora, una ambulancia y un vehículo de reacción inmediata. Debido a la complejidad del terreno, las maniobras de ubicación y recuperación del cuerpo representaron un importante desafío para los rescatistas.

Al lugar también acudieron uniformados de la Policía Nacional y funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, quienes realizaron la inspección técnica del cadáver e iniciaron las investigaciones para establecer cómo ocurrieron los hechos.



Las autoridades señalaron que, por ahora, no se descarta ninguna hipótesis y será la investigación la que determine las circunstancias en las que la mujer cayó al vacío.

Tras recuperar el cuerpo, los organismos de socorro reiteraron el llamado a quienes practican senderismo o visitan escenarios naturales del departamento para que lo hagan con las medidas de seguridad necesarias, eviten transitar por zonas de alto riesgo y, de ser posible, recorran estos lugares acompañados por personal conocedor del terreno.