Capturado prestamista que extorsionaba y exigía encuentros sexuales a sus víctimas

Un hombre de 30 años, identificado con el alias de “Wilmer”, fue capturado en flagrancia por el Gaula de la Policìa Metropolitana de Bucaramanga, en coordinación con el Gaula Militar, tras ser señalado de extorsionar y amenazar a sus víctimas en el área metropolitana.

De acuerdo con la investigación, el capturado se desempeñaba como prestamista informal y, “pese a que la deuda de una de sus víctimas ya había sido saldada, continuaba con intimidaciones exigiendo la suma de un millón de pesos a cambio de no atentar contra su familia ni divulgar información de carácter íntimo”, detalló el general William Quintero, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.

Las autoridades revelaron que “Wilmer” llegó incluso a presionar a la víctima para sostener encuentros sexuales, lo que agrava la modalidad de constreñimiento que ejercía.

En el procedimiento, los uniformados incautaron una motocicleta, un teléfono celular desde el cual realizaba las amenazas y el dinero producto de la extorsión.

El hombre fue dejado a disposición de la Fiscalía, y un juez de control de garantías le dictó medida de aseguramiento en centro penitenciario.