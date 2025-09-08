Se solicitaron medidas urgentes a UNP: secretario DD. HH por amenazas al padre IO y Didier Villegas

La Secretaría de Paz y Derechos Humanos del Distrito de Medellín ha intensificado las medidas de protección para el padre IO y el padre Dider Alexander Villegas, dos líderes religiosos que han sido amenazados de muerte por la estructura criminal conocida como Los Chivos, en el sector de Altavista.

Las amenazas, una en julio y otra recientemente denunciada, han generado preocupación en la comunidad y en las autoridades locales.

Carlos Arcila, secretario de Paz y Derechos Humanos del distrito de Medellín, habló en Mañanas Blu con Camila Zuluaga y confirmó que, inmediatamente después de conocerse el caso, el alcalde Federico Gutiérrez actuó, y la semana pasada se realizó una "audiencia de garantías".

Este encuentro contó con la participación de todas las instituciones del Gobierno nacional, departamental y municipal, además del Ministerio Público, la Policía Nacional, la Fiscalía y la Unidad Nacional de Protección (UNP).

"Allí se documentó el caso para que se les brinde y se inicie la ruta de protección a líderes y defensores. Ellos, como son comunidad religiosa, hacen parte de líderes y defensores de derechos humanos. Estas son medidas que, mientras se desarrolla el análisis de riesgo, se le dan medidas cautelares para que se le brinde protección inmediatamente

Además, Arcila dijo que se han presentado las denuncias formales ante la Fiscalía y la Personería, y la Fiscalía ya ha iniciado las investigaciones correspondientes.

"Ya la Fiscalía está avanzando en toda la investigación judicial e inmediatamente también el protocolo de seguridad para brindarle la protección inmediata a ellos que les permitan protegerles su vida. Vamos a gestionar nuevamente unos oficios y articular, con la Unidad Nacional de Protección y la Policía y Fiscalía, para que se le garanticen los derechos a ellos. En todo caso, se está acompañando y brindando la protección por las amenazas amenazas latentes y, en ese sentido, mientras se verifica esta información, se debe garantizar la protección a estos dos líderes religiosos", aseveró.

Escuche la entrevista aquí: