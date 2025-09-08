Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Capturaron a hombres que secuestraron nueve personas para robarlas en el centro de Medellín

Capturaron a hombres que secuestraron nueve personas para robarlas en el centro de Medellín

Los hechos ocurrieron en un establecimiento comercial cerca al Parque Bolívar. Autoridades recuperaron celulares, joyas y dinero hurtados.

Captura ladrones centro de Medellín.jpg
Captura ladrones centro de Medellín.
Foto: Alcaldía de Medellín.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 08, 2025 01:52 p. m.

La oportuna reacción de la Policía en inmediaciones del Parque de Bolívar, en el centro de Medellín, permitió la captura de tres personas que minutos después de ejecutar un violento hurto a varias personas que departían en un establecimiento comercial de la zona.

Se trata de tres ciudadanos venezolanos quienes mantuvieron retenidas a nueve personas por más de una hora y media, mientras las intimidaban con armas de fuego para despojarlas de elementos de valor como celulares, joyas y dinero en efectivo.

Según el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, en medio del despliegue de las autoridades tras la alerta ciudadana, los delincuentes inclusive intentaron escapar por techos de edificaciones vecinas, pero fueron reducidos.

"La acción inmediata de la policía permitió perseguirlos e interceptarlos en plena huida. Durante el procedimiento se les incautaron tres armas de fuego y se recuperaron 13 celulares, cadenas y anillos de oro, además de dinero en efectivo, todos elementos que habían sido robados minutos antes", reportó el funcionario.

capturados-secuestradores-en-medellin.jpg
Capturado secuestrador en Medellín.
Foto: Alcaldía de Medellín.

Los ciudadanos de nacionalidad extranjera quedaron a disposición de las autoridades judiciales para responder por los delitos de secuestro, concierto para delinquir, hurto calificado y agravado, y lesiones personales.

La administración distrital destacó que en comparación con el 2024, en lo corrido del año se han reducido un 23% los hurtos a personas y un 32% los atracos.

Estas cifras buscan incrementarse a partir de estrategias como las anunciadas por el propio alcalde Federico Gutiérrez sobre una recompensa de hasta 25 millones de pesos a ciudadanos que entreguen información que permita la captura de ladrones en cualquier modalidad.

