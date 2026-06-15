Capturan a alias ‘Culebro’, señalado del asesinato de dos policías en Simití, Bolivar

Más de un año después de uno de los ataques más graves contra la Fuerza Pública en el Magdalena Medio, la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y el Ejército Nacional, logró la captura de alias 'Culebro', señalado de participar en el asesinato de los patrulleros Edwin Agustín Feria Mercado y Belén Karina Durán Ortiz.

Los hechos ocurrieron el 25 de abril de 2025 en el municipio de Simití, Bolívar, cuando hombres armados atacaron la estación de Policía de esa población. En la acción violenta murieron los dos uniformados y un tercer policía resultó herido.

De acuerdo con las autoridades, durante 13 meses se adelantaron labores de investigación, seguimiento e inteligencia que permitieron identificar y ubicar al presunto responsable del crimen.

Alias “Culebro” es señalado como cabecilla militar de la subestructura Edgar Madrid Benjumea del Clan del Golfo y es requerido por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado.



Además de su presunta participación en el ataque contra los uniformados, las autoridades lo relacionan con otras actividades delictivas en el sur de Bolívar, entre ellas homicidios selectivos, extorsiones, narcotráfico y acciones de control armado en la región.

La Policía destacó que la captura representa un avance en el esclarecimiento del caso que conmocionó a la institución y a las comunidades del Magdalena Medio.

“Pasaron 13 meses, pero nunca renunciamos a la búsqueda. Hoy, la captura de alias ‘Culebro’ demuestra que quien atenta contra la vida de un policía puede esconderse, pero jamás escapar de la justicia”, El coronel Ángel Vivas comandante (e) de la Policía del Magdalena Medio.

Publicidad

Las autoridades recordaron que el asesinato de los patrulleros Edwin Agustín Feria Mercado, de 41 años, y Belén Karina Durán Ortiz, de 23 años, ocurrió en medio de una escalada de ataques contra la Fuerza Pública registrada en varias regiones del país durante 2025.

El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación y será presentado ante un juez para definir su situación judicial.