Capturan a joven tras hurto a banco en Sabana de Torres: recuperan $18 millones

En una rápida reacción de la Policía Nacional, fue capturado en flagrancia un hombre de 19 años señalado de participar en el hurto a una entidad financiera en el municipio de Sabana de Torres, Santander.

El hecho se registró en el casco urbano de esta localidad, hasta donde llegaron dos personas a bordo de una motocicleta. Según el reporte oficial, uno de los implicados ingresó a las oficinas y, mediante intimidación con arma de fuego, obligó a la cajera a entregar el dinero en efectivo.

La oportuna denuncia de la comunidad y la activación de los protocolos de seguridad permitieron la llegada inmediata de las patrullas del Modelo del Servicio de Policía orientado a las personas y los territorios, lo que facilitó el despliegue de un cerco que evitó la huida del presunto responsable.

Capturan a joven de 19 años tras asaltar un banco en Sabana de Torres, Santander. "Mediante amenazas con arma de fuego, obligó a la cajera a entregar $18 millones en efectivo. Estamos buscando a otro cómplice del hurto", dijo la Policía #VocesySonidos pic.twitter.com/5yW5gWiyA8 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) April 9, 2026

Durante el procedimiento, las autoridades lograron la captura del joven, a quien se le incautó un arma de fuego tipo revólver, además de recuperar la suma de 18 millones de pesos que habían sido hurtados minutos antes. El cómplice, quien permanecía en las afueras del establecimiento, logró escapar en motocicleta al notar la presencia de los uniformados, por lo que es buscado por las autoridades de Santander.



El comandante del Departamento de Policía Santander, Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, destacó la efectividad del operativo. “Gracias a la activación oportuna de los sistemas de seguridad de la entidad financiera y a la reacción inmediata de nuestras patrullas, logramos neutralizar este hecho delictivo en el municipio de Sabana de Torres. No solo capturamos al responsable en flagrancia con el arma de fuego, sino que recuperamos la suma de 18 millones de pesos que pretendían hurtar”, señaló.

Capturan a joven de 19 años tras asaltar un banco en Sabana de Torres, Santander. "Mediante amenazas con arma de fuego, obligó a la cajera a entregar $18 millones en efectivo. Estamos buscando a otro cómplice del hurto", dijo la Policía #MañanasBlu pic.twitter.com/o3egyDsNn1 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) April 10, 2026

El oficial agregó que unidades de investigación e inteligencia adelantan labores de análisis de cámaras de seguridad y recolección de testimonios para identificar y capturar al segundo implicado.

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