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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Capturan a joven tras hurto a banco en Sabana de Torres: recuperan $18 millones

Capturan a joven tras hurto a banco en Sabana de Torres: recuperan $18 millones

Con cámaras de seguridad y recolección de testimonios las autoridades buscan identificar y capturar al segundo implicado en el hurto.

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