Capturan a líder de red que extorsionaba a ganaderos y comerciantes en Santander

La captura de alias ‘Carrampla’, señalado de liderar una red de extorsión que afectaba a comerciantes, ganaderos, palmicultores y autoridades en el Magdalena Medio, se dio en medio de un operativo de la Policía y la Fiscalía en Ocaña, Norte de Santander.

Unidades del Departamento de Policía Magdalena Medio, en coordinación con el GAULA, lograron hacer efectiva la orden judicial en su contra por los delitos de extorsión y concierto para delinquir agravado.

De acuerdo con las autoridades, el hombre exigía sumas de dinero que oscilaban entre los $20 y $100 millones a diferentes sectores productivos en municipios como Barrancabermeja, Puerto Wilches y Yondó, así como en otras zonas de Santander y Antioquia.

#Atención Capturado alias 'Carrampla', peligroso delincuente que extorsionaba a comerciantes, ganaderos y palmicultores en Barrancabermeja, Puerto Wilches y Yondó. "Tenía alianzas con bandas criminales de Santander y Antioquia", dijo el coronel Jhon Jairo Roa #VocesySonidos pic.twitter.com/CKyUn3RaNA — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) April 22, 2026

El coronel John Jairo Roa Buitrago, comandante de la Policía del Magdalena Medio, explicó que la captura se logró tras un trabajo articulado de inteligencia. “Con esto frenamos la capacidad extorsiva y criminal de este actor”, señaló.



Las investigaciones también indican que alias ‘Carrampla’ habría establecido en junio de 2025 una alianza con el grupo delincuencial organizado conocido como ‘Los de Armando Ávila’, con el fin de fortalecer las acciones de presión económica ilegal en la región, especialmente en el municipio de Puerto Wilches.

Tras su captura, el señalado delincuente fue puesto a disposición de la autoridad competente, que le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.