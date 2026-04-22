En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Angie Rodríguez
Petro vs. Banco de la República
Estrecho de Ormuz
Carlos Mattos

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Capturan a líder de red que extorsionaba a ganaderos y comerciantes en Santander

Capturan a líder de red que extorsionaba a ganaderos y comerciantes en Santander

Un juez envió a la cárcel a alias 'Carrampla' señalado de liderar una red que extorsionaba a ganaderos, palmicultores y autoridades en el Magdalena Medio.

Captura por extorsión en Barrancabermeja.jpg
Blu Radio. Captura por extorsión en Barrancabermeja //Foto: Policía del Magdalena Medio
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 22 de abr, 2026

La captura de alias ‘Carrampla’, señalado de liderar una red de extorsión que afectaba a comerciantes, ganaderos, palmicultores y autoridades en el Magdalena Medio, se dio en medio de un operativo de la Policía y la Fiscalía en Ocaña, Norte de Santander.

Unidades del Departamento de Policía Magdalena Medio, en coordinación con el GAULA, lograron hacer efectiva la orden judicial en su contra por los delitos de extorsión y concierto para delinquir agravado.

De acuerdo con las autoridades, el hombre exigía sumas de dinero que oscilaban entre los $20 y $100 millones a diferentes sectores productivos en municipios como Barrancabermeja, Puerto Wilches y Yondó, así como en otras zonas de Santander y Antioquia.

El coronel John Jairo Roa Buitrago, comandante de la Policía del Magdalena Medio, explicó que la captura se logró tras un trabajo articulado de inteligencia. “Con esto frenamos la capacidad extorsiva y criminal de este actor”, señaló.

Lea también:

  1. Angie Rodríguez, directora del Dapre (1).jpg
    Angie Rodríguez, directora del Dapre //
    Foto: Dapre
    Nación

    Angie Rodríguez amplía denuncias de extorsión: “Dicen que tienen línea con Juliana y con Carrillo”

  2. homicidio-referencia.jpg
    Referencia levantamiento
    Foto: Captura de Noticias Caracol
    Caribe

    Asesinan a joven mesero en Soledad, Atlántico: crimen estaría relacionado con extorsión

Las investigaciones también indican que alias ‘Carrampla’ habría establecido en junio de 2025 una alianza con el grupo delincuencial organizado conocido como ‘Los de Armando Ávila’, con el fin de fortalecer las acciones de presión económica ilegal en la región, especialmente en el municipio de Puerto Wilches.

Tras su captura, el señalado delincuente fue puesto a disposición de la autoridad competente, que le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Bucaramanga

Santander

Fiscalía General de la Nación

Extorsión

Barrancabermeja

Blu Radio

Publicidad

Publicidad

Publicidad