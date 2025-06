Capturan a mujer por extorsionar a hombre para no revelar que fueron amantes en Santander

Un caso de extorsión con tintes personales tiene consternados a los habitantes de Sabana de Torres, Santander, luego de que el Gaula de la Policía Nacional lograra la captura en flagrancia de una mujer que presuntamente venía extorsionando a un ciudadano con quien sostuvo una relación extramarital.

Según el reporte de las autoridades, la capturada habría exigido un millón de pesos a su expareja sentimental bajo amenazas directas.

De acuerdo con la investigación, lo que inició como un encuentro íntimo fuera del matrimonio terminó convirtiéndose en una pesadilla para la víctima, quien terminó siendo objeto de chantajes y presiones psicológicas.

La mujer le enviaba constantes mensajes al hombre, asegurando que si no le entregaba el dinero, le contaría a su esposo sobre la relación y este tomaría represalias violentas en su contra. “La amenaza era directa: ‘si no me das el dinero, mi esposo sabrá todo y te va a quitar la vida’”, relató una fuente cercana al caso.

Mensajes de WhatsApp Foto: Unsplash

Atemorizado por las posibles consecuencias, el ciudadano accedió en un primer momento a pagar $400.000 como un adelanto de la suma exigida. Sin embargo, ante la persistencia de la extorsionista y el incremento en la presión emocional, el hombre tomó la valiente decisión de acudir a las autoridades.

Gracias a la denuncia oportuna, el Gaula activó un plan antiextorsión que permitió organizar un operativo controlado, en el que finalmente fue capturada la mujer justo cuando recibía parte del dinero exigido. En el procedimiento, los uniformados también incautaron un teléfono celular desde el cual se habrían enviado los mensajes intimidantes.

Capturan a mujer por extorsionar a hombre para no revelar que fueron amantes. Foto: Departamento de Policía Santander

La capturada fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación y en las próximas horas un juez de control de garantías definirá su situación jurídica.

El teniente coronel Raúl Pérez Aramendiz, comandante encargado del Departamento de Policía Santander, hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar este tipo de delitos: “No permitiremos que el miedo ni la intimidación vulneren la tranquilidad de las personas. Invitamos a toda la comunidad a denunciar cualquier hecho de extorsión a la línea 165 del Gaula”.

Este caso se convierte en un llamado de atención frente a las nuevas formas de extorsión que pueden surgir incluso de relaciones personales, y demuestra la efectividad de la denuncia como herramienta clave para frenar estos delitos.