Comunidades bloquean la Troncal del Carare en Santander por estado de las vías

Comunidades rurales del municipio de Cimitarra, en Santander, mantienen bloqueada la Troncal del Carare, en el tramo que comunica con Puerto Araújo, como medida de presión ante la falta de soluciones frente al deterioro de las vías terciarias.

La manifestación es liderada por presidentes de Juntas de Acción Comunal de al menos tres veredas, quienes denuncian la falta de apoyo institucional para el mantenimiento de la infraestructura vial en sus territorios. Pese al cierre, los manifestantes mantienen habilitado un canal humanitario para el paso de emergencias.

El principal punto de la protesta es la solicitud a la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) para que defina y, de ser viable, otorgue un permiso temporal que permita a las comunidades extraer material de arrastre como piedra, arena y grava del río Guayavito, con el fin de adelantar obras básicas de mantenimiento vial.

De acuerdo con los líderes comunitarios, aunque existe disposición para invertir recursos propios en el arreglo de las carreteras, actualmente no cuentan con autorización para utilizar estos materiales, lo que ha limitado cualquier intervención.



“Estamos reclamando ante la alcaldía, la Gobernación y las entidades encargadas del desarrollo de la región, queremos invertir en nuestras vías, pero no nos permiten utilizar los materiales”, señaló William Guevara, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Río Blanco.

Los manifestantes también cuestionan un presunto trato desigual en el acceso a estos recursos naturales, al señalar que algunas empresas sí contarían con permisos, mientras que a las comunidades rurales se les restringe esta posibilidad.

Por su parte, Wilson Méndez, habitante de la vereda La Bodega, aseguró que la protesta responde a la falta de respuestas concretas por parte de las autoridades.

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“No queremos estar acá, pero el mal estado de la vía y la falta de soluciones nos obligaron, vamos a mantenernos hasta obtener una respuesta”, afirmó.

La Troncal del Carare es una vía estratégica para la movilidad y la economía de esta región de Santander, por lo que el bloqueo genera afectaciones en el transporte de productos y el tránsito de habitantes.

Entretanto, las comunidades hicieron un llamado a la Corporación Autónoma Regional de Santander y a las autoridades departamentales para que intervengan la vía y definan la viabilidad del uso de estos recursos, con el fin de avanzar en una solución que permita levantar la protesta.