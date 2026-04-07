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Comunidades bloquean la Troncal del Carare en Santander por estado de las vías

Habitantes de varias veredas cerraron la vía hacia Puerto Araújo y solicitan a la Corporación Autónoma Regional de Santander autorización para extraer material de arrastre del río Guayavito con fines de mantenimiento vial.

Comunidades bloquean la Troncal del Carare.
Comunidades bloquean la Troncal del Carare.
Suministrada.
Por: Alix Salamanca
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Actualizado: 7 de abr, 2026
Editado por: Alix Salamanca

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