Santander necesita $50.000 millones para vías alternas en Troncal del Carare: Gobernación

La Transversal del Carare, ubicada en el sur del departamento de Santander, cumplió un mes en emergencia tras el colapso de seis kilómetros de carretera. Una remoción en masa, que también afectó 600 hectáreas de predios campesinos, arrasó con ese importante eje vial de la región.

Un mes después, la Gobernación de Santander declaró la calamidad pública en al menos 16 municipios para atender y solicitar recursos ante el Gobierno nacional.

“Es una afectación que nosotros no podemos solucionar, son seis kilómetros de vías que afecta a muchas familias. Yo creo que el tramo requiere mucho dinero y tiempo en solucionarlos, hay es que habilitar las vías alternas. Por eso, inicialmente, se necesitan 50.000 millones de pesos”, indicó el gobernador de Santander, Juvenal Díaz.

El mandatario explicó que la declaratoria es el paso necesario para permitir que el Gobierno Nacional, a través del Invías y de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), destine recursos inmediatos para habilitar vías alternas, mientras se determina la solución definitiva.



En las últimas horas se realizó un consejo de Gestión del Riesgo para analizar y revisar la situación actual por la emergencia en la Transversal del Carare.

El director de la Oficina de Gestión del Riesgo de Santander, Eduard Jesús Sánchez Ariza, confirmó que el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo permite conocer las afectaciones en el departamento, identificar las entidades nacionales con las que se debe articular y buscar los recursos necesarios para tratar de mitigar los problemas.

La Transversal del Carare es una vía estratégica para la conectividad entre Santander, Boyacá y el Magdalena Medio. Su bloqueo afecta la movilidad comercial y el abastecimiento de las comunidades rurales que dependen exclusivamente de este corredor.