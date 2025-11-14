Accidente de tránsito cobró la vida de motociclista en la Transversal del Carare

La Transversal del Carare ha sido noticia durante los últimos días por la afectación que se presentó debido a una remoción en masa cerca del municipio de Vélez, la cual destruyó parte del trazado.

Pues en esa misma vía, pero en el tramo entre Landázuri y Cimitarra se produjo un trágico accidente de tránsito que cobró la vida de Misael Lagos Ariza, de 27 años, quien se movilizaba en una motocicleta de placa JUH-07D.

Lagos Ariza se desempeñaba como trabajador independiente en Landázuri y el pasado jueves, 13 de noviembre, emprendió camino hacia Cimitarra a eso de las 5:00 de la tarde, pero su recorrido se vio interrumpido cuando apenas había avanzado dos kilómetros.

De acuerdo con la investigación preliminar, el motociclista fue arrollado por un tractocamión de placas WTP 106, el cual era conducido por Álvaro Moreno Galindo, de 68 años.



Testigos afirmaron que el conductor del tractocamión aprovechó que iba sin carga para acelerar y huir del lugar del accidente; no obstante, un grupo de motociclistas lo persiguió y logró detenerlo más adelante.

Misael Lagos Ariza murió en el lugar del accidente. Su cuerpo quedó divido en dos producto del fuerte impacto. Una ambulancia llegó al lugar del siniestro para auxiliarlo, pero los esfuerzos fueron en vano.

Las autoridades no se han pronunciado frente al accidente, pero información extraoficial da cuenta que el conductor fue detenido mientras se esclarecen las circunstancias en las que ocurrió el siniestro.