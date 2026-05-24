Con stickers y rifas, niños genios de Bucaramanga luchan por llegar a Singapur

En medio de dificultades económicas, varias familias de Bucaramanga libran una carrera contrarreloj para lograr que un grupo de niños prodigio pueda representar a Colombia en una de las competencias de matemáticas más importantes del mundo.

Los estudiantes fueron invitados oficialmente al Singapore International Mathematics Olympiad Challenge (SIMOC 2026), evento que reunirá en Singapur a delegaciones de más de 40 países entre el 17 y el 21 de julio de 2026.

En una carrera contrarreloj están familias de niños prodigio de 13 años invitados al SIMOC 2026 en Singapur, tras ganar oro en olimpiadas matemáticas. Deben reunir más de $30 millones. Danna Zaraza, estudiante del colegio Gabriela Mistral, pide apoyo en semáforos #VocesySonidos pic.twitter.com/IH5gNHi9gW — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) May 24, 2026

La invitación llegó luego de destacarse en las olimpiadas matemáticas desarrolladas en la Universidad Industrial de Santander y otras competencias nacionales, donde varios de los menores obtuvieron medallas y reconocimientos académicos.

Sin embargo, ahora enfrentan otro desafío: reunir más de 30 millones de pesos para cubrir gastos de inscripción, hospedaje, alimentación y transporte internacional.



Una de las historias que más ha llamado la atención es la de Danna Sofía Zaraza Morantes, estudiante de 13 años del colegio público Gabriela Mistral, quien junto a su familia realiza jornadas de recolección de fondos en calles y semáforos de Bucaramanga, vendiendo stickers del Atlético Bucaramanga y buscando apoyo ciudadano para cumplir su sueño.

Su madre, Elizabeth Tatiana Morantes, aseguró que el talento de su hija ha sido construido durante años de esfuerzo y competencias académicas.

“Mi hija tiene el sueño de seguir en este proceso. Desde quinto de primaria hemos viajado representando al departamento y logramos ir a Bogotá ganando certificaciones. Es la primera vez que invitan al país a participar de manera internacional en el área de matemáticas”, expresó.

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Según contó la madre de familia, Danna Sofía obtuvo medalla de plata en las olimpiadas regionales de la UIS y en las olimpiadas nacionales Antonio Nariño fue la única estudiante de colegio público de Santander que logró ubicarse en el séptimo lugar.

“Ella quiere representar a Colombia y llenarse de esos talentos para aplicarlos en su vida. Los papás estamos tratando de reunir los fondos. Somos entre 15 y 20 familias que tenemos el sueño de que ellos puedan seguir desarrollando este talento”, agregó.

Las familias hicieron un llamado a empresarios, autoridades y ciudadanos para apoyar económicamente a estos estudiantes santandereanos que esperan dejar en alto el nombre de Colombia en Singapur.