Concejales critican aspiración presidencial del alcalde Jaime Beltrán: "Es una payasada"

Los concejales de Bucaramanga calificaron como una "payasada" las aspiraciones del alcalde Jaime Andrés Beltrán de postularse a la presidencia de la República. Señalaron que la ciudad necesita seriedad, no más populismo ni protagonismos personales.

El concejal Carlos Parra manifestó que, aunque "el alcalde tiene derecho a aspirar a lo que desee, lo que no es aceptable es que lo haga con los recursos de los bumangueses". Según Parra, es un "absoluto irrespeto y una irregularidad gravísima que se utilicen los funcionarios y recursos públicos, como pancartas y tarimas, para promover una candidatura presidencial". Enfatizó que esta situación "es simplemente una payasada".

Por su parte, el concejal Diego Lozada expresó que el alcalde está más enfocado en sus intereses personales y políticos que en las necesidades de Bucaramanga. "Hoy en día, con los informes de la Secretaría de Hacienda, se puede ver que solo se ha ejecutado el 49 % de los recursos destinados a áreas cruciales como seguridad, infraestructura y salud. La ciudad no necesita más populismo; requiere seriedad, y que los egos y las figuraciones personales queden de lado", afirmó Lozada.

Las críticas surgieron tras las declaraciones del alcalde Jaime Andrés Beltrán durante la rendición de cuentas de su gestión municipal, donde anunció su intención de lanzarse como candidato presidencial. En su intervención, arremetió contra la oposición y sectores de izquierda, afirmando: "No me eligieron ni Petro ni los politiqueros, fueron 99.000 personas, y el pueblo es quien me va a mantener aquí".

El politólogo Julio Acelas también opinó sobre la situación, indicando que "el hecho de que el alcalde esté anunciando su candidatura presidencial distrae la atención de la administración, que actualmente enfrenta problemas graves, como la crisis de nulidad de su elección interpuesta por el Tribunal Administrativo de Santander". Acelas calificó la actitud del alcalde como "errática" y señaló que esta desvía su enfoque de los asuntos importantes de la ciudad.

Acelas destacó que Bucaramanga sigue enfrentando serios problemas de seguridad, con un aumento en los robos y casos de sicariato, lo que ha generado un creciente temor entre los ciudadanos. "El alcalde debe enfocarse en su rol como mandatario local, especialmente después de un periodo de gestión de menos de seis meses, y no en candidaturas. Más aún cuando ha afirmado repetidamente que apelará la decisión ante el Consejo de Estado", concluyó Acelas.