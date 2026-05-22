Condenan a 21 años de cárcel a hombre por ataque contra su expareja e hijo en Girón

Un juez de conocimiento condenó a 21 años y nueve meses de prisión a Ernesto Murillo Corzo, señalado de intentar asesinar a su expareja sentimental y a un menor de edad en hechos ocurridos en el corregimiento de Bocas, en Girón, Santander.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, la sentencia se produjo. luego de que el procesado aceptara un preacuerdo y admitiera su responsabilidad en los delitos de homicidio y feminicidio, ambos en grado de tentativa, además de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

La investigación estableció que los hechos ocurrieron el 1 de enero de 2025, cuando el hoy condenado llegó hasta la vivienda de su expareja con la intención de hablar con ella. Sin embargo, ante la negativa de la mujer, presuntamente reaccionó de manera violenta y disparó un arma de fuego a través de una ventana de la casa.

El proyectil impactó al hijo de la víctima, un adolescente de 16 años, quien logró sobrevivir gracias a la rápida atención médica que recibió.



Tras el ataque, Murillo Corzo huyó del lugar y permaneció prófugo hasta el 20 de junio de 2025, cuando fue capturado en cumplimiento de una orden judicial. Desde entonces permanece privado de la libertad.

