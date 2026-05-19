Conductor de tractomula que provocó caída de puente en Girón sería judicializado por Fiscalía

La tragedia registrada en Girón tras el colapso de un puente peatonal ya empieza a tener consecuencias judiciales. El conductor de la tractomula involucrada quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación y el primer delito por el que sería investigado es homicidio, luego de la muerte de un motociclista que transitaba por la zona al momento de la emergencia.

De acuerdo con las autoridades, el vehículo transportaba una maquinaria amarilla utilizada para el lavado de arena y materiales similares. Aunque la tractomula tenía sus documentos al día, el problema habría estado en las condiciones en las que se realizó el traslado de la carga especial.

Juan Carlos Pinto, secretario de Seguridad de Girón, explicó que la maquinaria tenía dimensiones superiores a las permitidas para un tránsito convencional y debía movilizarse bajo estrictas medidas de seguridad, entre ellas un vehículo guía o escolta y señalización preventiva durante todo el recorrido.

“Cuando un vehículo con una carga extradimensionada golpea imprudentemente la estructura del puente, este colapsa y desafortunadamente fallece una persona que iba pegada al vehículo”, indicó el funcionario.



Las primeras hipótesis apuntan a que la parte superior de la maquinaria impactó la estructura del puente peatonal, provocando su desplome sobre la vía nacional. En medio del colapso, un motociclista perdió la vida y otras personas resultaron lesionadas.

Según Pinto, durante la verificación posterior al accidente se estableció que la carga especial transitaba sin las medidas mínimas exigidas para este tipo de operaciones. “Se logró establecer que el vehículo venía sin carga escolta, sin ninguna clase de señalización. Era una carga extradimensionada que debió preverse por la misma empresa antes de hacer el tránsito por los ejes viales nacionales”, agregó.

Ahora el caso quedó en manos de la Fiscalía y de los organismos judiciales, que deberán establecer si además del conductor existen responsabilidades por parte de la empresa encargada del transporte de la maquinaria.

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La emergencia generó además fuertes cuestionamientos sobre los controles al tránsito de cargas especiales en las vías nacionales y los protocolos de prevención para evitar tragedias de este tipo en corredores con alta movilidad vehicular.