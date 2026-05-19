Motociclista que murió tras colapso de puente en Girón, llegaba de visitar a su familia

La tragedia ocurrida en la madrugada de este martes en el anillo vial entre Floridablanca, Girón y Bucaramanga dejó como víctima mortal a Freddy Rentería Reyes, un ingeniero de sistemas de 43 años oriundo de Barrancabermeja, quien murió luego de que colapsara un puente peatonal tras el paso de una tractomula con carga extradimensionada.

Rentería Reyes trabajaba en la empresa Friocol, en Bucaramanga, y, según relataron sus familiares, cada fin de semana viajaba a Barrancabermeja para compartir con sus seres queridos. Precisamente regresaba de visitar a su familia cuando ocurrió el accidente.

“Él trabajaba aquí en Bucaramanga y vivía en Barrancabermeja. Siempre viajaba los viernes a visitar a su familia y se regresaba el lunes de madrugada. Según nos dijeron, salió hacia la 1:00 de la mañana de este martes”, contó Otoniel Navarro, tío de la víctima.

El familiar aseguró que Freddy realizaba constantemente ese recorrido y que la noticia tomó por sorpresa a toda la familia.



“Hoy nos llamaron a las 6:00 de la mañana y nos dieron la noticia. Al principio estábamos indecisos si era él o no. Cuando me trajeron la placa confirmamos que sí era él, era la moto de él”, relató.

Freddy Rentería era padre de dos niños de 5 y 9 años y, según sus allegados, se caracterizaba por ser un hombre responsable y dedicado a su hogar.

“Era muy juicioso con su familia, con sus hijos, siempre pendiente de ellos”, agregó su tío.

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El accidente ocurrió a la altura de los barrios Castilla Real y Rincón de Girón, sobre el anillo vial, cuando una tractomula que transportaba maquinaria amarilla con carga extradimensionada golpeó la estructura del puente peatonal, provocando su desplome sobre la vía.

El secretario de Seguridad de Girón, Juan Carlos Pinto, explicó que el motociclista transitaba junto al vehículo de carga en el momento del colapso.

“Un vehículo con una carga extradimensionada pasa imprudentemente, golpea la estructura del puente, el mismo colapsa y desafortunadamente fallece una persona que iba en una motocicleta pegado al vehículo”, señaló el funcionario.

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Además de la víctima mortal, otras dos personas que se movilizaban en otra motocicleta resultaron lesionadas y fueron trasladadas a centros asistenciales del municipio.

Las autoridades informaron que el conductor de la tractomula quedó a disposición de la Fiscalía mientras avanzan las investigaciones por homicidio y lesiones personales.

Según indicó Pinto, preliminarmente se estableció que el vehículo no contaba con señalización ni con carro escolta, pese a tratarse de una carga extradimensionada.

“Era una carga que debió preverse por parte de la empresa antes de hacer el traslado en los ejes viales nacionales”, afirmó.

La emergencia obligó al cierre total de la vía en ambos sentidos entre Floridablanca, Girón y Bucaramanga, mientras organismos de socorro y autoridades trabajan en la remoción de la estructura metálica y los escombros para habilitar nuevamente el corredor vial.

Las autoridades recomendaron a los conductores tomar rutas alternas por el sector de Palenque y Puerta Grande mientras avanzan las labores de demolición y retiro del puente colapsado.