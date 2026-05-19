Un motociclista murió y tres personas heridas tras caída de puente peatonal en Girón

Un grave accidente se registró en la madrugada de este martes en el anillo vial que comunica a Girón con Floridablanca y el sur del área metropolitana de Bucaramanga, luego de que una tractomula tumbara un puente peatonal y provocara una tragedia vial que dejó un motociclista muerto y otras tres personas heridas.

De acuerdo con la información preliminar, el vehículo de carga pesada habría impactado la estructura del puente peatonal cuando transitaba por el corredor vial en horas de la madrugada. El fuerte choque ocasionó el colapso de parte de la estructura sobre la vía, afectando a varios conductores que se movilizaban por el sector.

En medio de la emergencia, un motociclista perdió la vida en el lugar de los hechos, mientras que otras tres personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas a centros asistenciales del área metropolitana para recibir atención médica.

Las autoridades de tránsito y organismos de socorro llegaron al sitio para atender la situación, acordonar la zona y adelantar las labores de remoción de la estructura caída. Debido al riesgo y a los trabajos de recuperación, el anillo vial permanece cerrado, generando fuertes afectaciones en la movilidad entre Girón, Floridablanca y municipios del sur del área metropolitana.



Este corredor es uno de los más transitados del área metropolitana de Bucaramanga, especialmente por vehículos de carga y conductores que se desplazan entre Santander y otras regiones del país. El cierre ha provocado congestiones y desvíos mientras se evalúan los daños en la infraestructura y las causas exactas del accidente.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para establecer si la tractomula excedía la altura permitida o si existían fallas en la señalización del puente peatonal. Entretanto, se recomendó a los conductores tomar rutas alternas y atender las indicaciones de los agentes de tránsito.