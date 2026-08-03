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Cuatro muertos y dos heridos dejan ataques sicariales en menos de 24 horas en Bucaramanga

La seguidilla de homicidios vuelve a encender las alarmas sobre la seguridad en Bucaramanga. En las últimas semanas se han incrementado los casos de ataques con arma de fuego.

FOTO CRIMEN LOS NARANJOS- BGA.jpg
FOTO: Crimen en Bucaramanga- captura de video
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 3 de ago, 2026

Una nueva jornada de violencia sacudió a Bucaramanga durante las últimas horas. Tres atentados sicariales registrados en distintos sectores de la ciudad dejaron un saldo de cuatro personas muertas y dos más heridas, hechos que son materia de investigación por parte de la Policía Metropolitana.

Uno de los ataques ocurrió entre los barrios Ciudad Bolívar y Los Naranjos, donde hombres armados dispararon contra dos personas. Las víctimas fueron trasladadas a un centro asistencial, donde una de ellas falleció debido a la gravedad de las heridas, mientras que la otra permanece bajo atención médica. La Policía adelanta las investigaciones para esclarecer lo sucedido e identificar a los responsables.

Un segundo homicidio se registró en el barrio Bavaria, en el norte de Bucaramanga. La víctima fue identificada como Edward Jair Chaparro Díaz, un migrante de nacionalidad venezolana, quien, según la información preliminar, fue perseguido por desconocidos que se movilizaban en motocicleta. El crimen habría sido perpetrado por tres hombres encapuchados que le dispararon en repetidas ocasiones antes de huir del lugar.

El tercer hecho violento ocurrió en inmediaciones de la glorieta del Caballo de Bolívar, cerca de la Universidad Industrial de Santander (UIS). En este ataque fue asesinado Pablo Andrés Rodríguez, conocido con el alias de "El Cóndor", tras recibir varios impactos de bala. En el mismo atentado resultaron heridas Julio Mayorga, de 26 años, y Yenifer Velasco, de 25, quienes fueron trasladados a un centro asistencial para recibir atención médica.

Las autoridades recopilan elementos materiales probatorios, revisan cámaras de seguridad y adelantan entrevistas para establecer los móviles de los ataques y determinar si existe alguna relación entre estos hechos violentos registrados en diferentes sectores de la capital de Santander.

La seguidilla de homicidios vuelve a encender las alarmas sobre la seguridad en Bucaramanga. En las últimas semanas se han incrementado los casos de ataques con arma de fuego, muchos de ellos bajo la modalidad de sicariato, lo que ha motivado el fortalecimiento de las investigaciones por parte de la Policía Metropolitana y la Fiscalía General de la Nación para identificar a las estructuras criminales responsables y evitar nuevos hechos de violencia.

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