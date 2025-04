Dura arremetida del gobernador de Santander contra congresista por recusar a diputados

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, arremetió contra el representante a la Cámara, Cristian Avendaño, tras la presentación de una recusación contra los 16 diputados de la Asamblea Departamental en medio del debate sobre la implementación delimpuesto de seguridad.

Díaz calificó las recusaciones como "temerarias y abusivas", asegurando que estas solo buscan retardar el proceso democrático en la corporación.

"Yo las leí y eso no tiene ni pies ni cabeza. Son recusaciones temerarias, abusivas, que sólo buscan retardar el proceso democrático de la Asamblea Departamental", señaló el mandatario.

El gobernador cuestionó fuertemente la postura del congresista Avendaño, a quien acusó de politizar la discusión y generar desinformación sobre la tasa de seguridad.

"Lo extraño no es lo del representante Cristian Avendaño, que sale a hacer alharaca, a hacer videos con su combo, con el clan de los verdes, y a decir que no a la tasa, que no necesitamos seguridad, y la gente matando", señaló.

El mandatario defendió la propuesta de la tasa de seguridad, argumentando que es necesaria para fortalecer la capacidad operativa de la Policía en el departamento.

"Todos los que son del estrato 3 sabemos que necesitamos vehículos para la Policía, que necesitamos más presencia, más cámaras de video, más drones, una sala de crisis, necesitamos reacción, que alguien haga algo", enfatizó.

Además, criticó la contradicción en los argumentos de los opositores a la medida. "La Asamblea, en su leal saber y entender, con el aval del gobernador, saca el estrato 3 de la tasa. Entonces salen a decir 'porque sacaron el estrato 3' y recusan a los diputados. ¿Al fin qué? ¿Qué si o que no?", cuestionó Díaz.

Por último, el gobernador advirtió sobre las posibles consecuencias legales de las recusaciones. "Se ve claramente que es una intención de dilatar el proceso, y eso tiene consecuencias penales porque es una recusación temeraria y abusiva, simplemente con el objeto de retardar un proceso democrático, la sanción es penal", concluyó.

La recusación del congresista Cristian Avendaño fue por posible conflicto de intereses de los 16 diputados de Santander como lo dio a conocer en el documento presentado en la Asamblea Departamental.

El congresista Cristian Avendaño recusó a los diputados de Santander por posible conflicto de intereses en proyecto para crear tasa de seguridad que sería cobrada en la factura de energía. “No vamos a permitir que sigan tomando decisiones a espaldas de la gente", dijo #MañanasBlu pic.twitter.com/Ifuap0OgTY — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) April 2, 2025

El debate sobre la tasa de seguridad sigue generando controversia en Santander. Por cuenta de la recusación del congresista santandereano y otra más de dos ciudadanos de Barrancabermeja, el debate sobre la imposición de un impuesto de seguridad que sería cobrado en la factura de energía está suspendido.