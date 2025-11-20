En vivo
Santanderes  / Encuentran granada de gas lacrimógeno en Alcaldía de Bucaramanga; policía confirmó el hallazgo

Encuentran granada de gas lacrimógeno en Alcaldía de Bucaramanga; policía confirmó el hallazgo

Tras la alerta, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, ordenó extremar las medidas de seguridad en la zona.

