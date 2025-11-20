Encuentran granada de gas lacrimógeno en Alcaldía de Bucaramanga; policía confirmó el hallazgo

La Policía Nacional confirmó el hallazgo de una granada lacrimógena en la Alcaldía de Bucaramanga.

Tras la alerta, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, ordenó extremar las medidas de seguridad en la zona.

La Policía confirmó el hallazgo de una granada lacrimógena en la Alcaldía de Bucaramanga. Tras la alerta, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, ordenó extremar las medidas de seguridad en la zona. #VocesySonidos pic.twitter.com/kfnvPsJr24 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) November 21, 2025

"Se realiza presencia en la calle 33 con carrera 13, donde había manifestado dejar un elemento tipo granada de gas lacrimógeno modelo 5231CS abandonada. Llega personal de anti explosivos, se descarta cualquier elemento tipo explosivo en el lugar", dijo.

