“Es delicado”: candidata al Senado sobre situación de orden público en Cúcuta

La candidata al Senado por el Centro Democrático Estefanía Colmenares, expresó profunda preocupación por el deterioro del orden público en Cúcuta. En entrevista con Mañanas Blu 10 AM, afirmó que “lo que viene pasando en Cúcuta es delicado” y que los hechos recientes confirman una tendencia que se ha agudizado durante todo el año.

Colmenares señaló que los incidentes registrados durante el fin de semana “se suman a otros también muy delicados”, los cuales, según autoridades, serían responsabilidad del ELN. Aseguró que esta guerrilla “se ha fortalecido con el proceso de paz total” y que ha retomado su estrategia con dos frentes activos en la región.

Explicó que uno de esos frentes opera en el Catatumbo y ha provocado casi 60.000 desplazamientos en lo corrido del año. El otro, dijo, tendría como objetivo afianzarse en Cúcuta para demostrar “capacidad urbana” y aumentar su presencia en zonas estratégicas de la frontera.

La aspirante añadió que esta demostración de fuerza tendría una lectura geopolítica. Según dijo, “para el ELN, que opera como una guerrilla binacional, es importante demostrar que tienen esa capacidad urbana pensando, tal vez, en una eventual incursión de EE. UU. en Venezuela”.



Colmenares recordó que Norte de Santander enfrenta un contexto singular, marcado por la cercanía con el Catatumbo y la frontera con Venezuela. Indicó que estas condiciones, donde confluyen droga, minería ilegal y contrabando, han hecho que Cúcuta sea “epicentro de una cantidad de cosas ilícitas”.

Según la dirigente, esta mezcla de factores ha agravado las dinámicas violentas y exige un fortalecimiento urgente de la presencia institucional en la región. Pidió mayor acción del Estado para evitar que la situación escale aún más.