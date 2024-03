Este 2 de marzo habrá jornada para inscripción al Sisbén IV en Bucaramanga

Este sábado 2 de marzo la Alcaldía de Bucaramangaa través de la Secretaría de Salud realizará una jornada de actualización del Sisbén IV para aquellos usuarios que reciben, actualmente, el beneficio de salud subsidiada y aún no están en el sistema.

“Los únicos ciudadanos que deben sisbenizarse antes del 5 de marzo del 2024, son los que estén recibiendo el beneficio de salud subsidiada y no registren información en la base de datos del SisbénMetodología IV”, enfatizó Erly Sandoval, coordinadora del Sisbén Bucaramanga.

Para evitar que los usuarios del Sisbén asistan a la jornada y pierdan el tiempo, la funcionaria dijo que se debe hacer previamente la consulta en la página oficial.

“Consulte la página www.sisben.gov.co, luego consulte el grupo Sisbén y digite el número del documento de identidad, si aparece registrado entre el grupo poblacional A1 y D21 quiere decir que ya está sisbenizado, si no registra información usted está invitado a participar en la jornada a realizarse próximo sábado 2 de marzo en el horario de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.”, explicó la funcionaria.

Los puntos móviles de atención del Sisbén son los centros de salud de Kennedy, Villa Rosa, Comuneros, Girardot y Campohermoso.

Los documentos que deben llevar quienes vayan a realizar el trámite son: las copias del documento de identidad de todos los integrantes del hogar y un recibo de servicio público.

La coordinadora del Sisbén advirtió que solo se dará trámite a las solicitudes de encuesta por primera vez.

Cabe anotar que en el país a 2 millones de familias les cambio el puntaje del Sisbén y fueron reclasificadas por disposición del Gobierno Nacional que cruzó las bases de datos de la encuesta Sisbén, con entidades como MinEducación , Runt y Dian.

La mayoría de las familias afectadas por esta recalificación experimentarán un aumento en su puntaje. Un total de 995.000 familias han sido reclasificadas al grupo C, destinado a aquellas que no son consideradas pobres pero sí vulnerables, mientras que 588.000 familias han pasado al grupo D, compuesto por aquellas que no son ni pobres ni vulnerables.