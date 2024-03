Alcaldía encontró aves de carroña cerca a expendios de carnes en plazas de mercado de Bucaramanga

Teniendo en cuenta las denuncias que realizaron varios ciudadanos por el presunto manejo inadecuado de alimentos cárnicos en plazas de mercados de Bucaramanga donde se estarían presentando contaminaciones, el equipo técnico de la secretaria de Salud y Ambiente hizo un fuerte llamado de atención a los propietarios de estos locales para que mejoren sus labores o serán sancionados.

“En la observación que se hizo a las plazas de mercado, la Secretaría de Salud del Municipio encontró presencia de aves de carroña, palomas y toda clase insectos que si llegan a tener contacto con alimentos originan problemas a la salud de los seres humanos”, explicó José Alfredo Jiménez, líder del Programa de Alimentos de la Secretaría de Salud de Bucaramanga.

Ante la situación que fue verificada por la Alcaldía de Bucaramanga los funcionarios técnicos recomendaron a los propietarios de los almacenes cárnicos mantener en buen estado los pisos y paredes de sus locales. Asimismo, solicitaron la verificación de las condiciones de los equipos de refrigeración y utensilios.

“Algunos de los manipuladores de alimentos no están utilizando la vestimenta; no tienen una buena higiene personal, y les falta capacitación. Otra queja que conocieron los participantes tiene que ver con la falta de certificación médica de los manipuladores para verificar que la persona no tiene alguna enfermedad transmisible”, explicó Jiménez.

En ese sentido los funcionarios de la Secretaría de Salud de Bucaramanga anunciaron que realizarán varios operativos de verificación próximamente para controlar que los lugares donde se vende carne en Bucaramanga no estén rodeados de elementos contaminantes. Los operativos se realizarán de manera aleatoria y sin previo aviso.

“También se realizará una mesa de trabajo para tratar los temas asociados a las condiciones sanitarias que se vienen presentando, y así completar el eslabón que hace falta para el cumplimiento de la cadena de frio o red de frío”, agregó Jiménez.

Comunicado de la Alcaldía de Bucaramanga: