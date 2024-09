Exalcaldesa de California no controló minería ilegal en Santurbán: Procuraduría

La Procuraduría General de la Nación afirmó que “la omisión de la exalcaldesa de California, Genny Gamboa, condujo a que el agua de la quebrada La Baja, ubicada en jurisdicción de ese municipio y afluente del río Suratá , fuera contaminada con mercurio, lo que debía evitar, prevenir y combatir".

Se conoció que dichos hechos habrían originado un riesgo grave y un deterioro de la salud humana para quienes se abastecen del líquido, y también para el medio ambiente.

Por ello, la Procuraduría resaltó que la exalcaldesa "quebrantó los principios de moralidad, eficacia y responsabilidad administrativa al pasar por alto el desarrollo de acciones efectivas de protección, tendientes a cumplir los deberes de vigilancia y control sobre este tipo de actividades que se realizaban en el municipio que dirigía".

Además, la entidad formuló un segundo cargo a Gamboa Guerrero por “no asistir entre el 1ro de enero y el 29 de marzo de 2023 como veedora y garante a las actuaciones para la concertación y conservación para la delimitación del Páramo jurisdicciones Santurbán -Berlín”, a lo que como primera autoridad del municipio estaba obligada.

"La alcaldesa ese la máxima autoridad y debe velar por prevenir, combatir y evitar las prácticas de minería ilegal", por lo que el ente de control señaló que, en ese caso, Gamboa Guerrero afectó sus deberes sin justificación alguna.

La Procuraduría aseguró que Gamboa "no siguió el principio de moralidad al que debería estar sujeta como mandataria, puesto que no dio cumplimiento a la orden dada en ese sentido por la Corte Constitucional y, por ende, también el de función administrativa al no coordinar sus acciones con las demás autoridades administrativas y alcanzar los fines estatales.

Finalmente, la Sala de Juzgamiento calificó de forma definitiva las faltas en las que incurrió la exalcaldesa como gravísima cometida a título de culpa gravísima por el primer cargo endilgado, y como grave a título de dolo la segunda.