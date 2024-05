Expulsión de migrantes delincuentes en Bucaramanga genera opiniones divididas

Las opiniones están divididas en Santander frente a la polémica por la expulsión masiva de venezolanos delincuentes, que ha propuesto el alcalde de Bucaramanga, Jamie Andrés Beltrán. En ese sentido sus homólogos del área metropolitana han manifestado que hay que intensificar los operativos contra las bandas delincuenciales, sin importar su origen.

Así las cosas, luego de que el alcalde de Bucaramanga manifestara que mantendrá su política de cero tolerancia con migrantes delincuentes a los que busca expulsar de la ciudad, el alcalde de Girón, Campo Elías Ramírez, explicó que respalda la postura de Beltrán teniendo en cuenta que se debe buscar la seguridad de los ciudadanos; mientras que el alcalde de Floridablanca, José Fernando Sánchez, dijo que ahora no consideran ese tipo de medidas.

“Yo soy respetuoso de la autonomía de cada alcalde del área metropolitana y creo en la autonomía para manejar ese tipo de problemas. De igual forma el que venga a trabajar bienvenido, pero lo que sí está claro es que debemos corregir el camino de quienes actúan mal, el alcalde de Bucaramanga tiene su autonomía, pero debemos corregir el mal camino que tienen algunos”, explicó Campo Elías Ramírez, alcalde de Girón, a algunos medios de comunicación de Santander.

“Nosotros estamos haciendo un trabajo articulado con la Policía Nacional, con Migración Colombia, estamos tomándonos los barrios de Floridablanca, estamos haciendo una articulación con el único propósito y el único fin de devolverles a los ciudadanos ese derecho fundamental de la seguridad que desafortunadamente se ha perdido”, explicó el alcalde de Floridablanca, José Fernando Sánchez a varios medios de comunicación.

“Tenemos delincuentes listos para expulsar hasta con 17 anotaciones. Yo no soy alcahueta ni me voy a dejar amedrentar porque me tilden de xenófobo, estoy cumpliendo con mi parte, atendiendo a los migrantes que vienen a aportar y enfrentando a los que vienen a delinquir”, dijo el alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán.