Fenalco ve oportunidades en Venezuela, pero advierte que la recuperación será a largo plazo

El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal Sanclemente, aseguró que los empresarios colombianos mantienen expectativas frente a una eventual reactivación del mercado en Venezuela, aunque dejó claro que no será un proceso inmediato, si no a largo plazo.

“Tenemos una gran expectativa de que pueda resurgir ese mercado, pero va a pasar a largo plazo, porque el tejido empresarial de Venezuela quedó absolutamente debilitado”, afirmó.

Estas declaraciones se dieron en medio de la Asamblea General de Afiliados de Fenalco realizada en Bucaramanga, donde el dirigente gremial analizó el panorama económico y las posibilidades de expansión para el sector empresarial colombiano.

El líder gremial también destacó que existen oportunidades, pero condicionadas a cambios estructurales en ese país.



“Se puede empezar a recuperar no solo el mercado de exportaciones, sino también invertir y hacer presencia en Venezuela, pero eso depende de la transición que se viva en el país”, explicó.

Cabal recordó que, tras la reapertura de relaciones comerciales impulsada por el gobierno de Gustavo Petro, Fenalco organizó una misión empresarial para explorar el mercado venezolano.

“Las oportunidades están, pero en ese momento no se pudieron desarrollar por los problemas financieros que conocemos”, señaló.

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Finalmente, insistió en que el panorama podría cambiar si mejoran las condiciones económicas.

“Si la situación en Venezuela mejora, hay una gran oportunidad para que los empresarios colombianos reconquisten esos mercados y hagan presencia con inversiones”, concluyó.