Fenómeno de El Niño pone en alerta a Santander por posible aumento del dengue

Pese a que Santander registra una reducción del 47 % en los casos de dengue durante 2026 frente al mismo periodo del año anterior, las autoridades sanitarias advirtieron que en las últimas semanas se ha evidenciado un aumento de contagios y llamaron a reforzar las medidas de prevención por el fenómeno de El Niño.

El aedes aegypti es transmisor del dengue. AFP.

De acuerdo con la Secretaría de Salud de Santander, con corte a la semana epidemiológica 26 se han confirmado 3.641 casos de dengue en el departamento, una cifra inferior a la reportada en 2024 y 2025.

Sin embargo, el secretario de Salud, Edwin Antonio Prada Ramírez, manifestó su preocupación por el repunte reciente de la enfermedad y por las condiciones climáticas que se esperan para los próximos meses.



"Estamos evidenciando que en las últimas semanas han venido incrementando los casos y la preocupación es que hacia mediados de septiembre y octubre tendremos el pico fuerte del fenómeno de El Niño, lo que favorecerá la proliferación de mosquitos transmisores del dengue", señaló el funcionario.

En cuanto a la mortalidad, el departamento registra una persona fallecida por dengue durante 2026. Además, dos muertes más continúan bajo investigación para establecer si estuvieron asociadas a la enfermedad. En total, este año se notificaron nueve casos de mortalidad probable, de los cuales uno fue confirmado, seis descartados y dos permanecen en estudio.

El informe epidemiológico también muestra que el 62,3 % de los pacientes presentaron dengue sin signos de alarma, el 37,1 % desarrolló signos de alarma y el 0,7 % correspondió a casos graves.

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Aunque el grupo de adultos concentra el mayor número de casos, con el 26 % del total, las mayores tasas de incidencia se registran en niños y adolescentes, razón por la cual las autoridades insistieron en fortalecer las acciones de prevención en estas poblaciones.

Santander registra una reducción del 47 % en los casos de dengue frente al mismo periodo de 2025. Hasta la semana epidemiológica 26 de 2026 se han notificado 3.641 contagios. Las autoridades insisten en mantener las medidas para evitar nuevos brotes #MañanasBlu pic.twitter.com/BNnhYFMcTL — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) July 17, 2026

Bucaramanga concentra el mayor número de casos del departamento con el 34,6 %, seguida por Floridablanca (13,1 %), Barrancabermeja (10,6 %), Girón (8,1 %) y Piedecuesta (4,9 %). Por su parte, San Vicente de Chucurí continúa siendo el único municipio en situación de brote tipo I, mientras que Barbosa, Bucaramanga, Cimitarra, El Playón, Floridablanca, Girón, Lebrija, Mogotes, Puerto Wilches, Rionegro, Sabana de Torres, San Gil y Zapatoca permanecen en alerta.

Frente al riesgo de un incremento de casos en los próximos meses, la Secretaría de Salud informó que adquirió equipos e insumos para fortalecer la respuesta, entre ellos máquinas de fumigación, insecticidas, toldillos y repelentes, además de adelantar capacitaciones en gestión del riesgo con los municipios.

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Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para eliminar los criaderos del mosquito Aedes aegypti, evitando aguas estancadas en materas, llantas, juguetes, tanques, albercas y otros recipientes. También recomendaron acudir de inmediato a un centro asistencial ante síntomas como fiebre, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolores musculares o articulares y erupciones en la piel, con el fin de evitar complicaciones.

