Gobernación de Santander pierde pleito jurídico por uso de la marca Ron Búcaro

La Gobernación de Santanderperdió un pleito jurídico ante la Superintendencia de Industria y Comercio para el uso de la marca comercial Ron Búcaro que actualmente es de propiedad de la Empresa Licorera de Santander SAS.

Mediante la resolución 36444 la Superindustria decidió negar por improcedente la acción de cancelación de no uso de la marca de Ron Búcaro con certificado de registro No. 718503. “Para distinguir productos de la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza, presentada por Gobernación de Santander”, dice la entidad.

“El accionante de la cancelación objeto de este estudio, Gobernación de Santander, instauró el día 17 de junio de 2024 la demanda, fecha en la que aún no se ha cumplido el término legalmente establecido para poder ejercer la acción. Por los motivos anteriormente expuestos y, como resultado del examen de verificación realizado, esta entidad encuentra que la solicitud de cancelación se presentó sin tener en cuenta los términos establecidos en el inciso segundo del Artículo 165 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, por lo cual no procede la cancelación por no uso de la marca Ron Búcaro”, señala la Superintendencia de Industria de Comercio.

Resolución de Superintendencia de Industria y Comercio

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, tras conocer la decisión de la Superindustria, afirmó a Blu Radio que “esto no es ningún revés”.

“Nosotros vamos a insistir jurídicamente para recuperar la marca Licorera de Santander y sus productos. Esto es de trabajar y persistir. Tenemos dos líneas de acción paralelas, respetamos las normas y eso no nos desmoraliza. Vamos de acuerdo con el plan bien organizado”, señaló el gobernador Díaz Mateus.

La Empresa Licorera de Santander SAS en sus redes sociales señaló que la Gobernación de Santander negó la solicitud de vender los productos Aguardiente Superior y Ron Búcaro en el departamento tras el pleito que mantienen con la administración de Juvenal Díaz.

“La empresa realizará las acciones judiciales correspondientes y a acudir a cualquier entidad correspondiente (…). Hay extralimitaciones de funciones en la gobernación”, señalaron en un comunicado.

El representante legal de la Empresa Licorera de Santander SAS es Danny Alirio Villamizar Meneses.