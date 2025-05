Gobernador de Santander arremete contra concejal de Bucaramanga por contrato de helicóptero

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, respondió con dureza a la denuncia del concejal Carlos Parra de Bucaramanga que cuestionó el uso de helicópteros para sus desplazamientos oficiales.

El mandatario defendió el contrato de transporte aéreo, asegurando que su uso está justificado por razones de eficiencia, seguridad y cumplimiento de agenda.

“Eso lo que deja ver es la baja calidad humana, el hecho de que un concejal mande a filmar al gobernador para decir que está tomando un avión porque él hizo una denuncia, eso es lo más bajo de un ser humano, demuestra lo mañosos y tramposos que son", afirmó Díaz.

El gobernador también expresó preocupación por su seguridad personal, insinuando que la exposición de sus desplazamientos podría representar un riesgo.

“Claro que uno teme por la seguridad, muchos de ellos fueron de la Primera Línea, destruyeron la ciudad y el departamento. Así como una persona va y lo filma a uno en su privacidad, porque yo estaba en mi puesto, el día de mañana le puede pegar una puñalada o un tiro, enviados por esta persona que está generando odio. No construye, no propone, no me lo imagino gobernando es un mal ser humano”, añadió.

Díaz defendió el uso del helicóptero en sus labores como gobernador, asegurando que se trata de una herramienta permitida por la ley y necesaria para cumplir su agenda en las provincias y en la capital del país.

“Vamos a seguir usando el helicóptero, vamos a seguir asistiendo a la provincia, y cuando tengamos que ir a Bogotá lo vamos a utilizar porque la ley lo permite. Es por optimizar tiempo. Son tan mañosos y tramposos que donde él hace el video prueba la eficiencia del helicóptero. Ese día el vuelo estaba retrasado desde las 11:00 de la mañana y a las 5:00 de la tarde seguía igual. Intentamos aterrizar 12 veces, no se pudo, y nos tocó devolvernos a Bogotá. Llegamos a la 1:00 de la mañana”, explicó.

El gobernador también se refirió a una denuncia penal que, según él, involucra a uno de sus detractores.

“Hay una denuncia por fraude procesal contra uno de ellos, es delicada. Si hacen trampa en lo pequeño, en cosas tan sencillas para ganar votos, no crean que los santandereanos son idiotas ni indios”.