Gobernador de Santander solicita investigación por escándalo en Secretaría de Cultura

Tras escándalo por presuntas irregularidades en la contratación de eventos y convenios culturales realizados por la Secretaría de Cultura, Turismo y Patrimonio de Santander que enfrenta al parecer denuncias de veedores y gestores del sector señalan que el secretario de despacho, Jorge Humberto Rangel Buitrago, habría exigido millonarios ‘préstamos’ a cambio de contratos, así como direccionado recursos a personas sin experiencia, presuntamente por vínculos políticos.

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, reaccionó a las acusaciones asegurando que no tenía conocimiento previo de estos hechos: “Fui muy claro primero, no tengo conocimiento, uno se entera más o menos de esas cosas y le pedí al secretario que se pronunciara. También le manifesté, a través de la Secretaría Privada, que si eso es cierto, tenemos que tener una prueba; no podemos juzgar a las personas, más cuando arranca una campaña política, tendrá que, inmediatamente, apartarse del cargo”, indicó.

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, se refirió al supuesto caso de corrupción del secretario de Cultura, Jorge Rangel, tras denuncias de veedores. ciudadanos. "Por el momento no hay pruebas", dijo el mandatario #MañanasBlu pic.twitter.com/UByGq1vavl — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) August 4, 2025

Díaz exigió al funcionario que explique públicamente las denuncias y que presente un informe detallado sobre la inversión de los $4.400 millones destinados este año a estímulos para el sector cultural, turístico y patrimonial. Además, solicitó a la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría que determinen si el secretario incurrió en algún delito.

La Oficina de Control Disciplinario de la Gobernación ya abrió una investigación interna sobre el caso. Entre tanto, veedores como Ramiro Vásquez advierten que la situación es “muy grave” y que, según las denuncias, “los convenios culturales están siendo entregados a personas que no tienen experiencia en el área, solo por relación directa con el secretario. Esto no solo afecta al sector cultural, que ya está golpeado, sino que pone en riesgo el buen nombre de la Gobernación”.