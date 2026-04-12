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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Gremios en Santander advierten asfixia económica por bloqueos

Gremios en Santander advierten asfixia económica por bloqueos

La Alianza por Santander asegura que la prolongación de los bloqueos está llevando al límite la economía regional y golpeando la vida diaria de miles de ciudadanos, con afectaciones al abastecimiento, el comercio, el empleo y la movilidad.

Bloqueos en Santander, Gremios advierten consecuencias graves para la economía.JPG
Imagen de las autoridades. Bloqueos en Santander, Gremios advierten consecuencias graves para la economía.J
Por: Alix Salamanca
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Actualizado: 12 de abr, 2026

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