Gremios en Santander advierten asfixia económica por bloqueos

La Alianza por Santander, que reúne a los principales gremios empresariales, comerciales, turísticos e industriales del departamento, elevó un enérgico pronunciamiento frente a los bloqueos que persisten en diferentes corredores viales, señalando que la situación está llevando al límite la economía regional.

En el comunicado, los representantes del sector productivo aseguraron que las restricciones en la movilidad están generando un impacto directo en el abastecimiento, la operación de las empresas, el transporte de mercancías y el desarrollo de las actividades económicas, afectando no solo a los empresarios, sino también a trabajadores y ciudadanos.

“La economía de Santander está siendo asfixiada”, advierten los gremios, al insistir en que los bloqueos están profundizando una crisis que ya golpea al comercio, la producción, el empleo y la vida cotidiana de miles de personas.

El director de Fenalco Santander, Alejandro Almeyda, pidió a los manifestantes y al Gobierno nacional habilitar las vías bloqueadas ante las afectaciones que deja el paro nacional. que supera más de 120.000 millones de pesos diarios en la economía de la región. #VocesySonidos pic.twitter.com/NXbRELTlDW — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) April 11, 2026

Frente a este panorama, la Alianza hizo un llamado urgente a quienes participan en las manifestaciones relacionadas con el Catastro Multipropósito para suspender de inmediato las vías de hecho y aprovechar los canales institucionales abiertos por el Gobierno Nacional y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC).



Recordaron que el IGAC mantiene acompañamiento permanente, ha propuesto una revisión integral de los avalúos y anunció la instalación de una Mesa Nacional de Negociación y Concertación este lunes 13 de abril, con participación de entidades del Gobierno y voceros sociales.

Para los gremios, estos espacios representan una oportunidad real para tramitar las inconformidades de manera seria, técnica y transparente, sin seguir generando afectaciones a la región.

“No tiene sentido mantener unos bloqueos que hoy siguen asfixiando la economía, afectan el abastecimiento, lesionan la movilidad y profundizan el impacto sobre el comercio, la producción y el empleo”, señalaron.

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El pronunciamiento está respaldado por líderes de organizaciones como el Comité de Gremios de Santander, ANDI, Cámara de Comercio de Bucaramanga, Fenalco, Camacol, Fenavi, Cotelco, la Sociedad Santandereana de Ingenieros, Prosantander, Probarrancabermeja, Zona Franca Santander, BASC Oriente, el Comité de Cafeteros y Acodres, entre otros.

Finalmente, la Alianza por Santander fue contundente: el departamento no puede seguir paralizado. Insistieron en que prolongar los bloqueos solo dejará pérdidas económicas, deterioro social y consecuencias que podrían ser difíciles de revertir en el corto y mediano plazo.