Hallan cinco cuerpos de personas desaparecidas en zona rural de Cantagallo, sur de Bolívar

Cinco cuerpos de personas desaparecidas durante el conflicto armado fueron recuperados por la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) en una zona rural de Cantagallo, sur de Bolívar, durante una misión humanitaria que también permitió ubicar tres nuevos sitios donde podrían encontrarse más víctimas.

El hallazgo se produjo en un sitio de interés forense ubicado a campo abierto, como resultado de una investigación humanitaria y extrajudicial adelantada en el marco del Plan Regional de Búsqueda Sur de Bolívar. Las indagaciones permitieron reconstruir información sobre desapariciones ocurridas entre los años 2000 y 2003, recopilar testimonios de las comunidades y orientar las labores de prospección y recuperación.

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Los cinco cuerpos serán trasladados al Centro Integral de Abordaje Forense e Identificación (CIAFI), donde se realizarán los análisis científicos que permitan establecer su identidad y avanzar en su posterior entrega digna a las familias.



La operación se desarrolló en una zona de difícil acceso, cercana al río Magdalena, por lo que fue necesario habilitar un corredor humanitario y recorrer durante varios días rutas fluviales para transportar al equipo especializado y los equipos técnicos hasta el lugar de la intervención.

"A partir de un esfuerzo interinstitucional realizado por el equipo humanitario de la Unidad de Búsqueda en Barrancabermeja logramos la recuperación de cinco cuerpos en zona rural de Cantagallo, gracias a las estrategias del Plan Regional de Búsqueda Sur de Bolívar", explicó Daladier Jaramillo, coordinador de la UBPD en el Magdalena Medio.

La misión contó con el acompañamiento de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP/OEA), la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (Credhos), organizaciones sociales, familias buscadoras y líderes comunitarios, cuyo apoyo fue clave para ingresar al territorio y desarrollar la intervención.

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Además del hallazgo de los cinco cuerpos, la Unidad de Búsqueda identificó tres nuevos sitios de interés forense, que serán intervenidos en futuras misiones. La entidad señaló que este avance fue posible gracias a la información entregada por las comunidades y al trabajo de documentación realizado previamente en la región.

"La reconstrucción histórica con las comunidades, su solidaridad y el acompañamiento permanente de las familias buscadoras hicieron posible esta misión humanitaria. A pesar de los retos logísticos y técnicos, fortalecimos la confianza con quienes siguen buscando a sus seres queridos desaparecidos", afirmó la investigadora de la UBPD, Nelly Güeto.

Cantagallo hace parte del Plan Regional de Búsqueda Sur de Bolívar, donde la Unidad de Búsqueda registra 1.188 personas dadas por desaparecidas en el contexto del conflicto armado. Con este tipo de intervenciones, la entidad busca avanzar en la localización de las víctimas y ofrecer respuestas a sus familias después de años de incertidumbre.