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Investigan hallazgo de feto de seis meses en un contenedor de basura en Barrancabermeja

La Dirección de las Mujeres de la Alcaldía rechazó lo ocurrido y pidió a las autoridades avanzar en la investigación para hallar a los involucrados.

Hallazgo feto en Barrancabermeja.
Hallazgo feto en Barrancabermeja.
Foto: suministrada
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 31 de jul, 2026

Las autoridades adelantan una investigación para esclarecer las circunstancias en las que un feto de aproximadamente seis meses de gestación fue hallado al interior de una bolsa negra abandonada en un contenedor de basura del barrio Terrazas del Puerto, en Barrancabermeja.

El caso, que ha causado consternación en el distrito, es materia de investigación por parte de las autoridades judiciales, que buscan establecer cómo ocurrieron los hechos y dar con las personas involucradas.

Frente a lo sucedido, la directora de las Mujeres de la Alcaldía de Barrancabermeja, Alejandra Taborda, expresó el rechazo de la administración distrital y calificó el hecho como profundamente lamentable.

La funcionaria señaló que este caso debe llevar a una reflexión colectiva sobre la necesidad de fortalecer las redes de apoyo para las mujeres y las familias, así como mejorar el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, la atención en salud mental y los mecanismos de prevención de las violencias.

"Nos lleva a replantearnos muchas situaciones, a reflexionar como sociedad y a fortalecer las acciones para que las redes de apoyo funcionen en protección de las familias", manifestó.

Taborda explicó que, a través de las políticas públicas de Familia, Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y Fortalecimiento Familiar, así como la de Mujer y Equidad de Género, la administración desarrolla estrategias orientadas a la prevención de las violencias y la promoción de los derechos.

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La directora indicó que muchos embarazos se desarrollan en contextos de vulnerabilidad, violencia o alto riesgo, por lo que insistió en la importancia de que las instituciones trabajen de manera articulada para garantizar una atención integral y humanizada.

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Asimismo, aseguró que durante la actual administración no se había registrado un hecho de estas características, por lo que hizo un llamado a entidades como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Policía de Infancia y Adolescencia y demás instituciones competentes para reforzar el acompañamiento a mujeres, niñas y adolescentes que atraviesen situaciones de riesgo.

Mientras avanza la investigación, la Alcaldía reiteró su disposición para seguir fortaleciendo las acciones preventivas en los sectores con mayores índices de vulnerabilidad social y violencia intrafamiliar.

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