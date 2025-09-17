Hallan en Zapatoca fósil de pliosáurido que habitó la región hace 135 millones de años

Un grupo de paleontólogos descubrieron en Zapatoca, Santander el fósil más antiguo de Colombia hasta el momento. De acuerdo con la investigación, se trata de la vértebra de un reptil marino que vivió en esta región del país hace 135 millones de años.

El hallazgo se produjo en las profundidades de la tierra, en capaz de roca formadas hace 135 millones de años en lo que hoy es Zapatoca y hace muchísimo tiempo antes, la cima de los mares tropicales. Hábitat ideal para el Pliosáurido, reptil marino del que encontraron rastro.

“Corresponde a una vértebra cervical o del cuello de un de un gran reptil marino que pertenece a un grupo conocido como los pliosáuridos que habitaron la gran mayoría de los océanos particularmente durante los periodos jurásico y cretácico. Lo interesante es que se convierte en el registro más antiguo hasta ahora encontraba en Colombia”, explicó Edwin Cadena, paleontólogo e investigador de la Universidad del Rosario.

Luego de una investigación demás de 10 años, los paleontólogos confirmaron que se trataba del pliosáurido, que se alimentaba de tiburones y poseía una gigantesca mandíbula.

“Poderosos cuellos cortos y robustos y aletas en forma de remo que les permitía desplazarse con facilidad por debajo del agua. Algunos de ellos lograron alcanzaron más de 10 metros de longitud considerados los súper depredadores de su tiempo”, dijo Javier García, investigador de Uniagraria.

El descubrimiento científico significa comprender lo complejo que era para estos animales sobrevivir en medio de una cadena alimenticia de depredadores y otros datos sobre el continente.

“También nos da indicaciones de cómo fue la dispersión durante la apertura del océano Atlántico de este grupo de toto y los particularmente en el norte de Suramérica”, agregó Cadena.

El preciado fósil se encuentra en la colección Paleontológica de la Escuela de Ciencias e Ingeniería de la Universidad del Rosario.