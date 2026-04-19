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Hallan muerto a hombre que hace 25 años estaba desaparecido en Santander

La comunidad de la vereda Guatiguará, en Piedecuesta, busca a los familiares del hombre hallado sin vida, mientras autoridades avanzan en las diligencias del caso.

Hombre en Piedecuesta; llevaba cerca de 25 años reportado como desaparecido.JPG.JPG
Imagen de las Autoridades. Hombre en Piedecuesta; llevaba cerca de 25 años reportado como desaparecido.JPG
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 19 de abr, 2026

En la vereda Guatiguará, en el municipio de Piedecuesta, fue hallado sin vida un hombre que, de manera preliminar, habría fallecido por causas naturales, según las primeras versiones de las autoridades.

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El caso se conoció luego de que vecinos del sector de Malpaso alertaran a la comunidad tras notar que el ciudadano no respondía a los llamados habituales. El hombre vivía solo en una habitación del inmueble y, según la comunidad, era conocido en la zona por desempeñarse como jardinero, labor que realizaba de manera independiente.

Al sitio acudieron unidades del CTI de la Fiscalía General de la Nación, que realizaron el levantamiento del cuerpo e iniciaron las labores de investigación correspondientes para establecer plenamente las circunstancias del fallecimiento.

Durante el procedimiento, los investigadores hallaron entre sus pertenencias un recorte de prensa con su fotografía, fechado el 1 de diciembre del año 2000, en el que se informaba que había sido reportado como desaparecido por sus familiares en el municipio de Málaga.

En ese documento se describía al hombre como de contextura delgada y atlética, piel trigueña, ojos café, cabello corto, liso y negro, además de una cicatriz visible en las piernas. El aviso solicitaba información a la ciudadanía a través del Grupo NN de desaparecidos, ubicado en la carrera 19 #24-61.

Con base en este hallazgo, las autoridades estiman que el ciudadano habría permanecido en condición de desaparecido durante aproximadamente 25 años, mientras avanzan en la reconstrucción de su vida durante ese tiempo. Según la comunidad, en los últimos años se dedicaba principalmente a labores de jardinería en la zona.

Finalmente, las autoridades continúan con la identificación plena del cuerpo y la verificación de los hechos que rodean este caso, que ha causado impacto entre los habitantes del sector.

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