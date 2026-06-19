Helicóptero traslada material electoral a municipios de Santander afectados por lluvias

La Gobernación de Santander anunció que adelanta gestiones ante el Gobierno Nacional para contar con un helicóptero que permita transportar el material electoral, jurados de votación y demás personal necesario hacia los municipios de Cerrito y Concepción, donde las recientes lluvias han generado dificultades de acceso por vía terrestre.

La medida hace parte del dispositivo integral de seguridad y logística que fue revisado durante una reunión encabezada por el gobernador (e) Edward Sánchez y el secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández Durán, junto con representantes de la Registraduría Nacional, la Fuerza Pública, organismos de control y demás autoridades encargadas de garantizar el normal desarrollo de la segunda vuelta presidencial programada para el próximo 21 de junio.

Según explicó Hernández Durán, la prioridad es asegurar que todos los santandereanos puedan ejercer su derecho al voto sin contratiempos, incluso en las zonas donde la movilidad se ha visto comprometida por la temporada de lluvias.

“Estamos realizando las evaluaciones correspondientes para coordinar y solicitar apoyo de un helicóptero al Ministerio del Interior y al Ministerio de Defensa, con el fin de asegurar el desplazamiento del material electoral y del personal requerido hacia estos puntos que presentan dificultades de acceso”, señaló el funcionario.



Durante el encuentro, las autoridades también evaluaron las condiciones de seguridad en los 87 municipios del departamento y analizaron los reportes de inteligencia relacionados con el proceso electoral.

El secretario del Interior indicó que se mantiene un monitoreo permanente a través de las mesas de seguridad lideradas por la Policía Nacional y el componente CI3C, lo que permite identificar de manera anticipada cualquier situación que pueda afectar la jornada democrática.

“Podemos informar a la ciudadanía y a todos los santandereanos que, desde este componente de seguridad y evaluación del seguimiento electoral liderado por la Gobernación de Santander, se brindan plenas garantías en materia de seguridad electoral, transparencia y logística para el desarrollo de las elecciones”, afirmó Hernández Durán.

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Adicionalmente, informó que continúan los trabajos de mantenimiento vial y la evaluación de rutas alternas en la provincia de García Rovira, con el propósito de garantizar la conectividad hacia los puestos de votación y asegurar que la jornada electoral se desarrolle con normalidad en todo el departamento.