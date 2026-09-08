Hombre que causó la muerte de la mamá de un general (r) del Ejército aceptó su responsabilidad

La muerte de la mamá del general retirado del Ejército José Luis Esparza fue un caso que conmocionó a Bucaramanga y que ya llegó a una decisión judicial.

Las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación permitieron que un juez de conocimiento condenara a Ortiz Flórez por su responsabilidad en la muerte de la adulta mayor, quien falleció después de permanecer varias semanas hospitalizada por las graves lesiones que sufrió durante un intento de hurto.

Los hechos ocurrieron el 10 de julio de 2026, en Bucaramanga, de acuerdo con la investigación, Ortiz Flórez se movilizaba en una motocicleta cuando intentó arrebatarle el bolso a Raquel Guerrero.

En medio del robo, la mujer cayó al pavimento y fue arrastrada, sufriendo un trauma craneoencefálico severo, la gravedad de las lesiones obligó a mantenerla hospitalizada durante varias semanas, finalmente, el 22 de agosto, tenía 84 años.



El caso generó especial conmoción porque Raquel Guerrero era la madre del general en retiro José Luis Esparza, quien tuvo una trayectoria de más de tres décadas en el Ejército Nacional, recordado por su participación en la Operación Jaque, realizada en 2008, una de las operaciones militares más conocidas de Colombia y que permitió la liberación de 15 personas que permanecían secuestradas por las FARC, entre ellas Ingrid Betancourt y tres ciudadanos estadounidenses.

Tras la muerte de su madre, el general en retiro expresó públicamente su dolor y recordó que la violencia ya había golpeado anteriormente a su familia.

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Después del hecho, investigadores de la Policía Metropolitana de Bucaramanga analizaron las cámaras de seguridad del sector para establecer las características de la motocicleta utilizada.

Las labores de investigación permitieron ubicar el vehículo en el sector de Bavaria II, donde posteriormente fue capturado Ortiz Flórez.

Durante el procedimiento, las autoridades encontraron en su poder un arma y municiones, elementos que también hicieron parte del proceso judicial.

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En ese momento, Ortiz Flórez fue presentado ante un juez de control de garantías y se ordenó su reclusión en establecimiento carcelario.

Cuando se produjo su captura, las autoridades informaron que Ortiz Flórez tenía más de 11 anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) por diferentes delitos, entre ellos hurto calificado y agravado, porte ilegal de armas, tráfico de estupefacientes, violencia intrafamiliar y utilización de menores para la comisión de delitos.

Además, según la Policía, había sido condenado por hurto calificado y agravado por hechos ocurridos en Bucaramanga en 2024.

Tras avanzar el proceso judicial, Ortiz Flórez suscribió un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, mediante el cual aceptó su responsabilidad por los hechos, y un juez de conocimiento, lo condenó a 17 años y 5 meses de prisión, por homicidio agravado, hurto calificado y porte de armas de fuego.

El caso vuelve a poner sobre la mesa el riesgo de los llamados 'raponazos', especialmente cuando las víctimas son adultos mayores, y las consecuencias que puede tener un hurto que inicialmente no llega a consumarse pero termina en una tragedia.